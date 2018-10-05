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الحريري يؤكد الدور المهم للقطاع الخاص في تطوير أجندة التنمية بلبنان

الجمعة 05/أكتوبر/2018 - 02:59 م
رئيس الوزراء اللبناني
رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري
أ ش أ
أكد رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، إيمانه بأن القطاع الخاص له دور مهم في تطوير أجندة التنمية في لبنان، مشيرا إلى أن الدولة اللبنانية ترغب في المزيد من الشراكة مع القطاع الخاص لتحقيق أهداف التنمية المستدامة على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

جاء ذلك خلال استقبال "الحريري"، 12 مديرا تنفيذيا لكبار الشركات اللبنانية، في حضور فريقه الاستشاري.

وقال الحريري: "إن قصص النجاح التي سمعتها اليوم هي مثال للشراكة الحقيقية والتكامل بين القطاعين العام والخاص، ومساهمتكم هي المفتاح لتطوير مجتمعنا وتحقيق التنمية المستدامة والنمو الشامل لجميع المواطنين".

وأضاف: "أؤمن إيمانا راسخا أن القطاع الخاص له دور مهم في تطوير أجندة التنمية في لبنان، واليوم كل واحد منكم قد أكد هذا الاعتقاد، فالجميع لديه أدوار مهمة ليلعبها سواء من خلال جهود المسئولية الاجتماعية للشركات أو من خلال تنفيذ مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص في لبنان.. إن عملكم يكمل عملنا في الحكومة".

وأشار الحريري إلى أنه يدعم نمو القطاع الخاص، ويستهدف تسريع إقرار التشريعات الحديثة وتوفير البنية التحتية الحديثة والاستقرار في لبنان.

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