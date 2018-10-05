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شاهد.. ميلانيا تطعم فيلا صغيرا في براري كينيا

الجمعة 05/أكتوبر/2018 - 03:05 م
لقطة من الفيديو
لقطة من الفيديو
آيات أحمد
عرضت فضائية "روسيا اليوم" لقطات مصورة لميلانيا ترامب زوجة الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، أثناء إرضاعها لصغير الفيل خلال زيارتها لمحمية كينيا الطبيعية.

وزارت سيدة أمريكا الأولى ميلانيا ترامب المحمية الوطنية في كينيا، في إطار جولتها الإفريقية التي تستمر 5 أيام.

ووصلت ميلانيا اليوم الجمعة إلى محمية "نيروبى ناشونال بارك" للتعرف على الخطوات التي تتخذها كينيا للحفاظ على الأفيال وحيوان وحيد القرن المهددين بالانقراض.

وانضمت لميلانيا نظيرتها الكينية مارغريت كينياتا، ورصدت عدسات المصورين زوجة ترامب وهي تطعم "فيلًا" صغيرا.

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