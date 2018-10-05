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حوادث

مصادر تكشف تفاصيل جديدة عن مشادة الشيوخ على ltc

الجمعة 05/أكتوبر/2018 - 03:22 م
الاعلامي محمد موسى
الاعلامي محمد موسى
مصطفى الرماح
علم «صدى البلد» من مصادر بآخر تطورات المشادة الكلامية التي نشبت مساء أمس بين كلًا من الداعية جمعة محمد عبدالحميد، والداعية محمد رجائى الملاح، على إثر اختلافهما على مسألة فقهية، وذلك أثناء استضافتهما ببرنامج "خط أحمر" الذى يقدمه الإعلامى محمد موسى بقناة LTC الفضائية، ما دفع إدارة القناة المُشار إليها لقطع البث عن البرنامج، حيث إن المشادة تطورت بين المذكورين إلى الحد الذي وصلت للتشابك بالأيدى ما أدى لإصابة الداعية جمعة عبد الحميد بسحجات بالوجه، وإشارته اعتزامه اتخاذ الإجراءات القانونية.

وقالت المصادر إن الداعية جمعة عبد الحميد انخرط فى نشاط لصالح العناصر الجهادية فى التسعينات إضافةً إلى تواصله مع بعض المسئولين الإيرانيين عقب مشاركته بوفد شعبى مصرى لزيارة دولة إيران عام 2014.

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مصادر تكشف تفاصيل جديدة عن مشادة الشيوخ على ltc

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