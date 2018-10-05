خطيب بلاط الكبير: أبطال حرب أكتوبر قدموا أعظم العطاء منذ 45 عاما

قال الدكتور سيد عبد البارى، مدير عام الإرشاد الدينى ووكيل وزارة الأوقاف، إن البذل والعطاء من شيم الكبار، وإن الأمة الإسلامية أمة كبيرة مرحومة.



وأضاف عبد الباري، خلال خطبة الجمعة اليوم ، بعنوان: « درجات العطاء، ومنازل الشهداء»: فابذلوا لوطنكم وأمتكم كل على قدره، مؤكدا أن أعظم ما بُذل ما قام به أولئك الأكابر أبطال حرب السادس من أكتوبر قبل خمس وأربعين سنة، وشاءت الأقدار أن المعركة كان السبت وغدًا ذكرى انتصار أكتوبر يوافق يوم سبت أيضًا.



وتابع: نحن نحتفي ونحتفل بهؤلاء الأبطال جميعًا، واحترامنا وتحياتنا لهم ما حيينا وما بقينا، ونشهد الله أن هؤلاء الأبطال أكرم الله تعالى بهم الوطن وأكرمنا بهم وعادت إلينا عزتنا ومجدنا بسببهم، مشيرًا إلى أن منهم الشهداء ومنهم الأحياء.



وأوضح أن من استشهد منهم أرواحهم كما أخبر رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «أَرْوَاحهمْ فِي جَوْف طَيْر خُضْرٍ لَهَا قَنَادِيل مُعَلَّقَة بِالْعَرْشِ تَسْرَح مِنْ الْجَنَّة حَيْثُ شَاءَتْ ، ثُمَّ تَأْوِي إِلَى تِلْكَ الْقَنَادِيل فَاطَّلَعَ عَلَيْهِمْ رَبّهمْ إِطْلَاعَة فَقَالَ : هَلْ تَشْتَهُونَ شَيْئًا ؟ فَقَالُوا : أَيّ شَيْء نَشْتَهِي وَنَحْنُ نَسْرَح مِنْ الْجَنَّة حَيْثُ شِئْنَا ؟ فَفَعَلَ ذَلِكَ بِهِمْ ثَلَاث مَرَّات فَلَمَّا رَأَوْا أَنَّهُمْ لَنْ يُتْرَكُوا مِنْ أَنْ يَسْأَلُوا قَالُوا : يَا رَبّ نُرِيد أَنْ تَرُدّ أَرْوَاحنَا فِي أَجْسَادنَا حَتَّى نُقْتَل فِي سَبِيلك مَرَّة أُخْرَى فَلَمَّا رَأَى أَنْ لَيْسَ لَهُمْ حَاجَة تُرِكُوا».



واستطرد: ويصدق فيهم قول الله تعالى: «وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا ۚ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ» الآية 169 من سورة البقرة.



حضر الصلاة الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، برفقة لفيف من علماء الأزهر والأوقاف، والقيادات الشعبية والتنفيذية لمحافظة الوادي الجديد، بمسجد «بلاط الكبير» بمركز ومدينة بلاط، بمحافظة الوادي الجديد.