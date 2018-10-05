محافظ أسوان يتفقد مقر مديرية التربية والتعليم وأقسامها المختلفة.. فيديو وصور

قام اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان بزيارة تفقدية لمقر مديرية التربية والتعليم حيث كان فى استقباله الدكتور السيد الفيومى مدير عام المديرية، والذى أطلع المحافظ على آخر الجهود المبذولة لرفع جودة منظومة العمل داخل المديرية ومنها تطوير الخدمات الجماهيرية المقدمة للموطنين بإدارة شئون الطلاب.



وأشار الفيومي إلى أنه تم تحديث تلقى طلبات أولياء الأمور لاستخراج بيانات النجاح والرسوب والدرجات وتصحيح بيانات الطلاب بنظام النداء الآلى مع الإعتماد على شبكة الكمبيوتر لسرعة أداء الخدمة وضمان الدقة فى البيانات.



وتفقد محافظ أسوان أيضا، باقى أقسام المديرية حيث وجه بالفصل بين شباك الخدمات وبين مكاتب الموظفين لسرعة الإنجاز والشفافية فى الأداء، بجانب تأمين الوصلات واللوحات الكهربائية وأجهزة التكيف، بالإضافة إلى تكهين المخلفات ومراجعة معدات وطفايات الحريق لمواجهة أى طوارئ خاصة أن مقر المديرية ملاصق لمحلات وبازارات السوق السياحى.