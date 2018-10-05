ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

روسيا تؤكد استعدادها لمواصلة دعم العراق في الحرب على الإرهاب

الجمعة 05/أكتوبر/2018 - 03:17 م
بوتين
بوتين
أ ش أ
أكدت روسيا اليوم الجمعة، استعدادها لمواصلة دعم العراق في الحرب على الإرهاب.

وذكرت وزارة الخارجية الروسية - في بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) - "نعرب عن أملنا بسرعة تشكيل حكومة جديدة في العراق، تهدف إلى العمل من أجل التوافق الوطني، وبما يتفق مع مصالح كل العراقيين، بغض النظر عن انتماءاتهم العرقية والدينية".

وأضافت الخارجية الروسية: "من جانبنا، سنواصل بذل الجهود لتطوير العلاقات الروسية-العراقية متعددة الأوجه بشكل تدريجي، ومساعدة بغداد على تنفيذ مشاريع اجتماعية واقتصادية هامة، فضلًا عن المساعدة في مكافحة الإرهاب الدولي".

وأعربت الوزارة عن سعادة موسكو لتسارع وتيرة تشكيل السلطة التنفيذية في العراق، وقالت: "إنها مقتنعة بفوائد هذه العملية من أجل استقرار الوضع في البلاد".

ترشيحاتنا

سجن رئيس كوري جنوبي سابق 15 عاما في اتهامات بالفساد

في عيد ميلادها.. 20 صورة تكشف أناقة بشرى

ابن راغب علامة يمنع والدته من الرقص .. فيديو

رئيس الوزراء يشيد بإدراج 19 جامعة مصرية لأول مرة فى تصنيف التايمز البريطاني

أحمد الفيشاوي ومنة شلبى يصلان مالمو لحضور مهرجان السينما العربية

أول رد فعل من كريستيانو رونالدو على اتهامه بالاغتصاب

شاهد.. ماذا قالت نادية مراد الحاصلة على جائزة نوبل للسلام عن الرئيس السيسي

مصادر: البدري رفض ضم حمدي فتحي للأهلي مجانا

تعرف على وصية فاروق الفيشاوي لابنه

دنيا عبد العزيز: الفيشاوي راجلي وسندي

انفراد ناشئي الأهلي بصدارة بطولات الجمهورية

دراسة برلمانية لزيادة مرتبات المعلمين إلى 8500 جنيه

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ملكة جمال مصر 2018.. طالبة بطب أسنان وعاشقة للبولينج والرقص

التنمية المحلية تحتفل بتدريب 108 من رؤساء المراكز والمدن على الإدارة الحديثة ..صور

في عيد ميلادها.. 20 صورة تكشف أناقة بشرى

النقل: غدا انطلاق أول تطبيق على المحمول لحجز مقاعد القطارات.. فيديو وصور

مساعد الوزير لأمن الجيزة يقود أكبر الحملات الأمنية بكرداسة..صور

فيديو

مندوب مصر بالأمم المتحدة: مكافحة الإرهاب بسيناء يصب في مصلحة العالم.. فيديو
التليفزيون ينقل صلاة الجمعة من مسجد بلاط الكبير بالوادى الجديد.. فيديو
بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من مسجد الحامدية الشاذلية
شاهد .. شرح مبسط لاستخدام أبليكيشن حجز مقاعد القطارات بالسكة الحديد
داعية: الوصول لطاعة المولى غير مرتبط بالصلاة فقط ..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما رأيك في مقترح اعفاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة من ضريبة العقارات المبنية لمدة 5 سنوات ؟
ما رأيك في مقترح اعفاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة من ضريبة العقارات المبنية لمدة 5 سنوات ؟