روسيا تؤكد استعدادها لمواصلة دعم العراق في الحرب على الإرهاب

أكدت روسيا اليوم الجمعة، استعدادها لمواصلة دعم العراق في الحرب على الإرهاب.



وذكرت وزارة الخارجية الروسية - في بيان أوردته قناة (روسيا اليوم) - "نعرب عن أملنا بسرعة تشكيل حكومة جديدة في العراق، تهدف إلى العمل من أجل التوافق الوطني، وبما يتفق مع مصالح كل العراقيين، بغض النظر عن انتماءاتهم العرقية والدينية".



وأضافت الخارجية الروسية: "من جانبنا، سنواصل بذل الجهود لتطوير العلاقات الروسية-العراقية متعددة الأوجه بشكل تدريجي، ومساعدة بغداد على تنفيذ مشاريع اجتماعية واقتصادية هامة، فضلًا عن المساعدة في مكافحة الإرهاب الدولي".



وأعربت الوزارة عن سعادة موسكو لتسارع وتيرة تشكيل السلطة التنفيذية في العراق، وقالت: "إنها مقتنعة بفوائد هذه العملية من أجل استقرار الوضع في البلاد".