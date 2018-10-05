لبنان: وزير الداخلية يبحث مع مفوضة اللاجئين أوضاع النازحين السوريين وجهود عودتهم

أكد وزير الداخلية اللبناني نهاد المشنوق أهمية التعاون مع المفوضية العليا لشئون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة بلبنان، خاصة فيما يتعلق بتحفيز النازحين السوريين على تسجيل ولاداتهم، وتجديد الإقامات، وتسوية أوضاع المخالفين منهم.



جاء ذلك خلال استقبال الوزير المشنوق لممثلة المفوضية العليا لشئون اللاجئين في لبنان ميراي جيرار، وقالت المسئولة الأممية إن الاجتماع تم خلاله مناقشة التعاون المشترك والجهود التي تقوم بها المفوضية في سوريا ولبنان من أجل عودة النازحين السوريين إلى بلادهم.



وأضافت أنه تم البحث في النتائج الإيجابية التي ظهرت في أعداد الأطفال السوريين ممن تم تسجيل ولادتهم - وفقًا للآليات التي وضعتها وزارة الداخلية اللبنانية- بالإضافة إلى بحث التنسيق الإيجابي القائم مع المديرية العامة للأمن العام.