ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

برلمان

مشروع قانون لزيادة نصيب الفرد لـ 150 جنيها ببطاقة التموين

السبت 06/أكتوبر/2018 - 07:57 ص
بطاقة التموين
بطاقة التموين
أمينة الدسوقى
قال النائب محمد الكومى عضو مجلس النواب، إنه يعد مشروعين بقوانين، أولهما بشأن زيادة الدعم العينى للفرد لـ 150 جنيها، بدلا من 50 جنيها، وذلك مراعاةً للظروف التى يمر بها المواطن المصري.

وتابع الكومى فى تصريح لـ"صدى البلد"، أن مشروع القانون الثاني يتضمن تحويل الدعم العيني إلى دعم نقدي تام ويعطى المواطن الحق فى صرف الدعم من خلال الشئون الاجتماعية أو عبر البريد.

وأكد النائب أن مشروعية القانونين لا يزالان تحت قيد الدراسة، وسيتم تقديمهما للبرلمان خلال دور الانعقاد الحالي فور الإنتهاء منهما.

ترشيحاتنا

زكريا ناصف: بند عمولات اللاعبين الأجانب للأهلي خطير للغاية ..فيديو

تفاصيل 3 خدمات إلكترونية يتيحها موقع دعم مصر لأصحاب البطاقات التموينية.. إضافة المواليد.. إعادة الأفراد المحذوفة عشوائيا.. وتحديث البيانات

السيطرة على حريق نشب في شقة سكنية بمصر الجديدة

ميلانيا ترامب تخطف الأنظار بفستان مخطط .. وهذه تكلفته

البطل الأسوانى الشهيد أحمد محمد دياب تطوع فى حرب أكتوبر بعد انتهاء خدمته العسكرية.. ضحى بحياته فداءً للوطن.. وأسرته: فخورون بوالدنا.. صور

اللجنة المشكلة لفحص حريق المتحف الكبير تودع تقريرها بالنيابة

البحوث الإسلامية تكشف عن 5 أعمال بها يبر الابن والديه في القبر

موعد مباراة الزمالك والهلال والقنوات الناقلة

موعد مباراة محمد صلاح ليفربول أمام مانشستر سيتي بالدوري الإنجليزي

7 خطوات للتغلب على مشكلة ضعف الذاكرة

نادر شوقي: 500 ألف جنيه قيمة عمولة انتقال أحمد علي للجونة.. فيديو

مشروع قانون لزيادة نصيب الفرد لـ 150 جنيها ببطاقة التموين

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يحيى خليل يتألق في حفل المؤتمر الدولي لأمراض الشريان الأورطي

ميلانيا ترامب تخطف الأنظار بفستان مخطط .. وهذه تكلفته

البطل الأسوانى الشهيد أحمد محمد دياب تطوع فى حرب أكتوبر بعد انتهاء خدمته العسكرية.. ضحى بحياته فداءً للوطن.. وأسرته: فخورون بوالدنا.. صور

نجوم الأهلي يحتفلون بعيد ميلاد محمد شوقي ..صور

الجنة المعزولة.. توبيروا آيلاند.. أجمل منتجع على سطح الأرض..صور

فيديو

للنحيفات فقط.. نصائح وطرق لزيادة الوزن
كوب من هذا المشروب يوميا يساعد على تفوق طفلك
ارتفاع حالات الاختناق في حريق الراشدة إلى 32 حالة.. فيديو
وصول 4 طائرات للمشاركة في إطفاء حريق الراشدة بالوادي الجديد.. فيديو
أهالي الراشدة بالوادي يلجأون للتكبير بعد فشل السيطرة على الحريق.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما رأيك في مقترح اعفاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة من ضريبة العقارات المبنية لمدة 5 سنوات ؟
ما رأيك في مقترح اعفاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة من ضريبة العقارات المبنية لمدة 5 سنوات ؟