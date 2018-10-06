مشروع قانون لزيادة نصيب الفرد لـ 150 جنيها ببطاقة التموين

قال النائب محمد الكومى عضو مجلس النواب، إنه يعد مشروعين بقوانين، أولهما بشأن زيادة الدعم العينى للفرد لـ 150 جنيها، بدلا من 50 جنيها، وذلك مراعاةً للظروف التى يمر بها المواطن المصري.



وتابع الكومى فى تصريح لـ"صدى البلد"، أن مشروع القانون الثاني يتضمن تحويل الدعم العيني إلى دعم نقدي تام ويعطى المواطن الحق فى صرف الدعم من خلال الشئون الاجتماعية أو عبر البريد.



وأكد النائب أن مشروعية القانونين لا يزالان تحت قيد الدراسة، وسيتم تقديمهما للبرلمان خلال دور الانعقاد الحالي فور الإنتهاء منهما.

