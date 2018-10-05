ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

مسئول أفغاني: مقتل 4 مدنيين في غارة جوية على إقليم قندهار

الجمعة 05/أكتوبر/2018 - 03:23 م
غارة جوية
غارة جوية
أ ش أ
أعلن مسئول أفغاني، مقتل أربعة مدنيين على الأقل، (3 نساء وطفل)، في غارة شنتها القوات الجوية الأفغانية في منطقة (معروف) بإقليم "قندهار" الواقع جنوب البلاد.

ونقلت شبكة (إيه بي سي) نيوز الإخبارية الأمريكية اليوم /الجمعة/ عن المتحدث باسم حاكم الإقليم عزيز أحمد عزيزي قوله: إن الغارة، التي نُفذت ليل أمس الخميس كانت تستهدف مقاتلي طالبان الذين هاجموا قرى في منطقة "معروف"، أسفرت أيضا عن إصابة طفل وسبع نساء.

وأضاف عزيزي أن الشرطة تصدت بقوة لهجوم مقاتلي طالبان، مشيرا إلى أن شرطيا لقي مصرعه وأصيب 3 آخرون، كما لقي 10 من مقاتلي طالبان حتفهم، وأصيب 8 آخرون.

وأوضح المسئول الأفغاني أن متمردي الحركة اختبئوا في منازل المدنيين؛ ما أدى إلى سقوط ضحايا من المدنيين خلال الغارة.

ترشيحاتنا

روسيا تستدعي السفير الهولندي

الشرطة الإنجليزية تستعين بالكاميرات لتأمين مباراة ليفربول ومانشستر سيتي

أول رد فعل من كريستيانو رونالدو على اتهامه بالاغتصاب

فوز نادية مراد والطبيب الكونغولي دنيس موكويجي بجائزة نوبل للسلام

ميلانيا ترامب تصل إلى مصر غدا

إصابة عدة أشخاص بعد اقتحام سيارة مقهى بألمانيا

بالتفاصيل.. حقيقة مقتل جمال خاشقجي في إسطنبول

معلومات لا تعرفها عن الطبيب الكونجولي الفائز بجائزة نوبل للسلام

اليوم.. غزة تستعد لجمعة الثبات والصمود..والاحتلال يعزز قواته

الفيشاوي يتراجع ويحضر ندوة تكريمه فى غياب ابنه

القنصلة الأمريكية تدعم شباب مصر بدورة تعليمية جديدة.. تعرف على التفاصيل

وزير التعليم يعلن استجابته للشكاوى الخاصة بالمدرسة المصرية اليابانية في التجمع

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ملكة جمال مصر 2018.. طالبة بطب أسنان وعاشقة للبولينج والرقص

التنمية المحلية تحتفل بتدريب 108 من رؤساء المراكز والمدن على الإدارة الحديثة ..صور

في عيد ميلادها.. 20 صورة تكشف أناقة بشرى

النقل: غدا انطلاق أول تطبيق على المحمول لحجز مقاعد القطارات.. فيديو وصور

مساعد الوزير لأمن الجيزة يقود أكبر الحملات الأمنية بكرداسة..صور

فيديو

مندوب مصر بالأمم المتحدة: مكافحة الإرهاب بسيناء يصب في مصلحة العالم.. فيديو
التليفزيون ينقل صلاة الجمعة من مسجد بلاط الكبير بالوادى الجديد.. فيديو
بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من مسجد الحامدية الشاذلية
شاهد .. شرح مبسط لاستخدام أبليكيشن حجز مقاعد القطارات بالسكة الحديد
داعية: الوصول لطاعة المولى غير مرتبط بالصلاة فقط ..فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما رأيك في مقترح اعفاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة من ضريبة العقارات المبنية لمدة 5 سنوات ؟
ما رأيك في مقترح اعفاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة من ضريبة العقارات المبنية لمدة 5 سنوات ؟