مسئول أفغاني: مقتل 4 مدنيين في غارة جوية على إقليم قندهار

أعلن مسئول أفغاني، مقتل أربعة مدنيين على الأقل، (3 نساء وطفل)، في غارة شنتها القوات الجوية الأفغانية في منطقة (معروف) بإقليم "قندهار" الواقع جنوب البلاد.



ونقلت شبكة (إيه بي سي) نيوز الإخبارية الأمريكية اليوم /الجمعة/ عن المتحدث باسم حاكم الإقليم عزيز أحمد عزيزي قوله: إن الغارة، التي نُفذت ليل أمس الخميس كانت تستهدف مقاتلي طالبان الذين هاجموا قرى في منطقة "معروف"، أسفرت أيضا عن إصابة طفل وسبع نساء.



وأضاف عزيزي أن الشرطة تصدت بقوة لهجوم مقاتلي طالبان، مشيرا إلى أن شرطيا لقي مصرعه وأصيب 3 آخرون، كما لقي 10 من مقاتلي طالبان حتفهم، وأصيب 8 آخرون.



وأوضح المسئول الأفغاني أن متمردي الحركة اختبئوا في منازل المدنيين؛ ما أدى إلى سقوط ضحايا من المدنيين خلال الغارة.