إقبال غير مسبوق على حجز تذاكر حفل نوال الزغبي في لاس فيجاس

شهد حفل النجمة الذهبية نوال الزغبي الذي سيقام في 17 نوفمبر المقبل، بفندق باريس في صالة Bally's الضخمة بلاس فيجاس، إقبالًا كبيرًا جدًا على حجز التذاكر، حيث تم حجز 2000 كرسيّ، خلال 72 ساعة أي 3 أيام فقط على فتح باب الحجوزات، وهي سابقة في تاريخ حفلات النجوم العرب في الولايات المتحدة الأمريكية.



الصالة التي تتسع لـ3500 شخص، ستشهد حفلًا من العمر، نظرًا للتفاعل السريع والملفت منذ نشر إعلان الحفل الذي تنظمه شركة Stage On Fire لصاحبها متعهد الحفلات ربيع رضا.



يذكر أنّ نوال ستسافر إلى الكويت نهاية الشهر الحالي، لتعود إلى بيروت تحضيرًا لإطلالة خاصة ومباشرة عبر إحدى المحطات اللبنانية، كما تستكمل التحضيرات للألبوم الجديد، قبل أن تسافر إلى الولايات المتحدة.