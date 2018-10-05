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حوادث

انتحار ربة منزل في المنيا بعد مرورها بأزمة نفسية نتيجة طلاقها

الجمعة 05/أكتوبر/2018 - 04:42 م
جثة - أرشيفية
جثة - أرشيفية
ايمن رياض
أنهت ربة منزل بمركز المنيا في العقد الثالث من عمرها حياتها منتحرة بتناولها جرعة سم أودت بحياتها علي الفور لمرورها بحالة نفسية سيئة حزنا علي طلاقها من زوجها.

تلقي اللواء مجدي عامر مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا إخطارا من اللواء مجدي سالم مدير مباحث المديرية بوصول ح.ع 29 سنة ربة منزل إلى مستشفى التأمين الصحي جثة هامدة.

وانتقل العقيد رأفت الحلواني مأمور مركز المنيا والمقدم أحمد يسري رئيس مباحث المركز ومعاونه الرائد خالد موسي لفحص البلاغ حيث تبين تناول السيدة لجرعة سم كبيرة لتنهي حياتها منتحرة لمرورها بحاله نفسيه سيئة بسبب طلاقها من زوجها منذ اسبوعين قبل الحادث وتبين أن السيدة كانت تقيم مع زوجها بأسيوط وأنها عقب طلاقها جاءت إلى قرية الشرفا مركز المنيا لتقيم مع شقيقها.

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