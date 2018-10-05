صافي سامح: ملكة الجمال يجب أن تتصف بالإنسانية في المقام الأول.. فيديو

قالت المصرية صافي سامح إحدى الفائزات في Top 5 في مسابقة ملكة جمال العرب - مصر لعام 2018، إن مشاركتها في مسابقة ملكة جمال مصر هو نوع من الشراكة بين المسابقتين حيث أن مسابقة ملكة جمال مصر تعد بمثابة صرح ثقافي لكل ملكات الجمال حول العالم، وهو فكر توحدي بين جميع ملكات الجمال داخل مصر بهدف السعي لإظهار الفتاة العربية بشكل أفضل خارج مصر وخارج نطاق الوطن العربي، بالإضافة إلى دورها في تنشيط السياحة والتعبير عن الثقافة الداخلية لبلدها.



وتابعت سامح في تصريحات خاصة لكاميرا موقع "صدى البلد" الإخباري، أن ملكة الجمال يجب أن تتسم بالعديد من الصفات الفاضلة حيث أن جمالها لا يجب أن يعتمد على شكل جسدها وجمال وجهها فقط ولكن يجب أن تكون ملكة الجمال تتمتع بالجمال الداخلي أيضا وأن تتمتع بالسلام والتسامح والانسانية تجاه الجميع وبجانب كل هذه الصفات يكون أن تكون ذات شخصية قوية لكي تستطيع تحقيق كل ما تطمح له على أرض الواقع.



وأكدت سامح أن ملكة الجمال يقع على عاتقها جانب كبير في تمثيل اسم مصر داخلها وخارجها وتقديم أفكار جديدة لدعمها في عدة جوانب وذلك خلال فترة تنصيبها، حيث إنها يجب أن تستغل هذا الأمر في دعم بلدها، وتقديم المساعدة اللازمة لكل من يحتاج إليها.



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