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اقتصاد

بتروبل: 65 مليون ساعة عمل لـ15 ألف عامل بحقل ظهر

الجمعة 05/أكتوبر/2018 - 04:38 م
حقل ظهر
حقل ظهر
مايكل عياد
أكد المهندس مصطفى عرفية، مدير مشروع حقل ظهر، ومساعد رئيس شركة "بتروبل"، أن أرقام قياسية قد تحققت خلال عملية تنمية حقل ظهر، مشددا على أن المعدلات التي تحققت رهيبة، فالمشروع شارك فيه حتى الآن 15 ألف عامل، خلال فترة 18 شهر، مما يعكس عظمة العمل في ذلك المكان.

وأضاف "عرفية" في تصريحات على هامش زيارة الصحفيين لموقع المشروع، أن عدد ساعات العمل فى الحقل تجاوزت 65 مليون ساعة منذ بداية العمل به حتى الآن، كما شارك فى أعمال الحقل حوالي 170 ونشا، بمشاركة متميزة من شركة بتروجت، التي تمتلك "ونش 1200" وهو وحدة رفع عملاقة.

وأوضح مدير المشروع، أن العمل كان مختلفا جدا، وكان فيه روح رهيبة من الجميع، سعى خلالها الجميع المشاركة في النجاح.

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