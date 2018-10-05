ضبط 118 طن أرز بـ 5 مخازن حبوب بدون ترخيص بالشرقية

قامت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارة شرطة التموين والتجارة بالشرقية بحملة تموينية.



أسفرت الحملة جهودها عن ضبط مخزن حبوب "بدون ترخيص" بناحية تل أحمر بدائرة مركز شرطة ههيا ملك المدعو/ السيد ب. م- 42 سنه تاجر، مقيم بذات الناحية بداخله (15) طن أرز شعير .



وكذا ضبط مخزن أرز شعير "بدون ترخيص" بناحية الفواقس بدائرة مركز شرطة ههيا ملك المدعو/محمد م. ا- 48 سنه تاجر، مقيم بذات الناحية بداخله (20) طن أرز شعير وضبط مخزن حبوب "بدون ترخيص" بناحية كفر عياد المثلث بدائرة مركز شرطة أبوحماد ملك المدعو/رضا على ع. م- 32 سنه تاجر، مقيم بذات الناحية بداخله (8) أطنان أرز شعير، كما تم ضبط مخزن حبوب " بدون ترخيص " بناحية الحلمية بدائرة مركز شرطة أبوحماد ملك المدعو/ هشام أ. ك- 46 سنه تاجر، مقيم بذات الناحية بداخله (50) طن أرز شعير وضبط مخزن أرز شعير "بدون ترخيص" بناحية شارع بورسعيد بدائرة شرطة مركز الإبراهيمية ملك المدعو/وائل ج. م- 36 سنه تاجر، مقيم بذات الناحية .. بداخله (25) طن أرز شعير .



وبمواجهة أصحاب المخازن بما أسفر عنه الضبط إعترفوا بتجميع تلك المضبوطات بقصد إعادة بيعها بالسوق السوداء .



وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.. وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها لضبط كافة الجرائم التى تتعلق بالتلاعب بالأسواق والإستيلاء على السلع التموينية.