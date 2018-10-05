ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

ضبط نصف كيلو استروكس بحوزة عاطل بالشروق

الجمعة 05/أكتوبر/2018 - 04:45 م
ضبط -ارشيفية
ضبط -ارشيفية
محمد صبرى
تمكنت قوة أمنية من مباحث قسم شرطة الشروق أثناء تفقدهم الحالة الأمنية بمنطقة المرحلة الثانية من ضبط عاطل وبحوزته نصف كيلو من "الاستروكس" المخدر وفرد خرطوش عيار 16 مم، وطلقة ومبلغ مالي 300 جنيه وهاتف محمول.

واعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح الناري بقصد الدفاع، والمبلغ المالي من متحصلات تجارته غير المشروعة، والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه.

ترشيحاتنا

ريم أشرف تكسر الرقم القياسى لأطول غطسة وتحقق رقما جديدا.. صور

الشباب والرياضة توضح حقيقة تحمل غرامات الزمالك لدى فيفا

وزير الزراعة يؤدي صلاة الجمعة ويشيع جثمان والدته في سوهاج

برلمانى: مفاجآت كثيرة للمعلمين بالموازنة العامة المقبلة

مدرس يبتكر طريقة جديدة لتعليم طلاب ابتدائي في سوهاج.. صور

أول رد فعل من كريستيانو رونالدو على اتهامه بالاغتصاب

دراسة برلمانية لزيادة مرتبات المعلمين إلى 8500 جنيه

شكاوى ضد شركة إل عال الإسرائيلية للطيران

المصائب تتوالى على يوفنتوس بعد اتهام رونالدو بالاغتصاب

ضبط شخصين يحملان جنسية دولة عربية لاستيلائهما على بطاقات ائتمانية

القبض على مدرس أدى قفزة الثقة من أعلى كوبرى ستانلى بالإسكندرية

انتصار السيسي تعلن استقبال ميلانيا ترامب .. غدا

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التشغيل التجريبى لمترو مصر الجديدة منتصف الشهر وافتتاحه نهاية العام.. صور

ملكة جمال مصر 2018.. طالبة بطب أسنان وعاشقة للبولينج والرقص

التنمية المحلية تحتفل بتدريب 108 من رؤساء المراكز والمدن على الإدارة الحديثة ..صور

في عيد ميلادها.. 20 صورة تكشف أناقة بشرى

النقل: غدا انطلاق أول تطبيق على المحمول لحجز مقاعد القطارات.. فيديو وصور

فيديو

جمال بيومي: نعمل على جذب اليابان للصناعات الإلكترونية والسيارات.. فيديو
فيديوجراف.. مؤسسات الدولة تستجيب لـ صدى البلد في حل مشكلات المواطنين
وزير الإعلام اليمني يشيد بقوات التحالف العربي فى القضاء على الحوثيين
مندوب مصر بالأمم المتحدة: مكافحة الإرهاب بسيناء يصب في مصلحة العالم.. فيديو
التليفزيون ينقل صلاة الجمعة من مسجد بلاط الكبير بالوادى الجديد.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما رأيك في مقترح اعفاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة من ضريبة العقارات المبنية لمدة 5 سنوات ؟
ما رأيك في مقترح اعفاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة من ضريبة العقارات المبنية لمدة 5 سنوات ؟