ضبط نصف كيلو استروكس بحوزة عاطل بالشروق

تمكنت قوة أمنية من مباحث قسم شرطة الشروق أثناء تفقدهم الحالة الأمنية بمنطقة المرحلة الثانية من ضبط عاطل وبحوزته نصف كيلو من "الاستروكس" المخدر وفرد خرطوش عيار 16 مم، وطلقة ومبلغ مالي 300 جنيه وهاتف محمول.



واعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح الناري بقصد الدفاع، والمبلغ المالي من متحصلات تجارته غير المشروعة، والهاتف المحمول لتسهيل الاتصال بعملائه.

