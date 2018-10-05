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حوادث

ضبط شخص بالإسكندرية نصب على المواطنين بزعم تسفيرهم لأداء العمرة

الجمعة 05/أكتوبر/2018 - 04:40 م
ضبط شخص - ارشيفيه
ضبط شخص - ارشيفيه
مصطفى الرماح
تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط أحد الأشخاص بالإسكندرية لقيامه بالنصب والإحتيال على عدد من المواطنين والإستيلاء منهم على مبالغ مالية بزعم قدرته على تسفيرهم لأداء مناسك الحج أو العمرة .

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام المدعو "السيد ع.ا" مقيم بدائرة قسم شرطة باب شرقى بالإسكندرية، سبق إتهامه فى 3 قضايا "شيك، خيانة أمانة، تبديد".. بممارسة نشاط إجرامى فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين، وإيهامهم "على غير الحقيقة" بأنه وكيل شركة سياحة ومفوض له تحصيل مبالغ مالية من راغبى أداء مناسك الحج والعمرة، ويقوم بتزوير التعاقدات عن تلك الشركة، متخذًا من محل إقامته مسرحًا لمزاولة نشاطه الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية بالإسكندرية أمكن ضبطه.. وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى.

تم الإستدلال على عدد من ضحايا المذكور وبسؤالهم قرروا تعرضهم للنصب والإحتيال من قِبل المتهم المذكور، والإستيلاء من كلٍ منهم على مبلغ مالى قدره (43 ألف جنيه) بزعم تسفيرهم لأداء مناسك الحج، كما تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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