في خطبة الجمعة.. وزير الأوقاف يستمع لخطيب بلاط الكبير.. وعبد الباري: حب الوطن مغروس بالنفوس ومركز في الطباع.. العيش فيه يساوي حياة والخروج يعني الموت.. وأبطال أكتوبر قدموا أعظم صور الانتماء

خطيب مسجد بلاط الكبير:

• لا ينكر حب الأوطان إلا جاحد أو مكابر أو جاهل

• حب الأوطان والانتماء إليها أمر مغروس في النفوس

• الانتماء للوطن لا يتعارض مع حب الله ورسوله كما زعم الإرهابيون

• الأمن في الوطن من أعظم النعم الإلهية على العبد

• العيش في الوطن يساوي حياة والإخراج منه يعني الموت

• القرآن ساوى بين فظاعة الموت والإخراج من الوطن

• الحنين للوطن كان اختبار النبل عند العرب

• الانتماء ليس بالكلمات ولا بأبيات الشعر المنمقة

• أبطال حرب أكتوبر قدموا أعظم العطاء منذ 45 عاما

• البذل والعطاء من شيم الكبار والأمة الإسلامية كبيرة



استمع الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إلى خطبة الجمعة للدكتور سيد عبد البارى، مدير عام الإرشاد الدينى ووكيل وزارة الأوقاف، تحت عنوان: « درجات العطاء، ومنازل الشهداء»، بحضور لفيف من علماء الأزهر والأوقاف، والقيادات الشعبية والتنفيذية لمحافظة الوادي الجديد، بمسجد «بلاط الكبير» بمركز ومدينة بلاط، بمحافظة الوادي الجديد.



وقال الدكتور سيد عبد البارى، مدير عام الإرشاد الدينى ووكيل وزارة الأوقاف، إن حب الأوطان والانتماء إليها أمر مغروس في النفوس، مُركز في الطباع ، جبلت عليه الفطر المستقيمة، والقلوب القويمة والعقول السليمة، ولا ينكر ذلك إلا مكابر أو جاحد، أو جاهل أو مكابر أو متنكر لدينه ووطنه، وقد دل على ذلك العقل والشرع والواقع والتجربة والمشاهدة.



وتابع: حيث اتفقت كلمة العقلاء جميعًا سلفًا وخلفًا على أن نعمة النعم الإلهية وبركة العطايا الإلهية، هي أن ينعم الله تعالى على عبده بالاستقرار في وطنه، والأمن في أرضه وقد كتب في ذلك البلغاء والفصحاء، ودون في ذلك الشعراء والأولياء والعلماء.



وأوضح «عبد الباري» أنه ينبغي علينا جميعًا أن نتعامل مع الوطن والانتماء إليه، تعاملًا صحيحًا، كما ينبغي ألا نتعامل مع أوطاننا بأفهام ضيقة، وعقول مسطحة، فشأننا في ذلك شأن من يرضى باليسير ويحب الحقير، مشيرًا إلى أن الانتماء دوائر لا تتعارض ولا تتعاكس.



ونوه بأنه أراد أصحاب العقول السقيمة والأفهام العليلة أن يقيموا منها تعارضًا بين حب الله تعالى ورسوله -صلى الله عليه وسلم - وبين حبنا لوطننا ، وأقاموا في ذلك المعارك، دعواهم باطلة، هم كالطبل الأجوف يُسمع صوته من بعيد، وجوفه من الخيرات خال.



وأشار إلى أن الله سبحانه وتعالى ساوى في سورة النساء بين القتل وفظاعته وبشاعته وغلظة مرتكبيه، وبين الإخراج من الأرض، فالحياة تساوي القرار و الطمأنينة في الوطن، والموت يساوي الإخراج من الوطن، فقال الله تعالى في تصريح لا تلميح: «وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَوِ اخْرُجُوا مِن دِيَارِكُم مَّا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ ۖ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَّهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا» الآية 66 من سورة النساء.



وأفاد بأن الله سبحانه وتعالى فقد جعل الإخراج من الأرض والنفي منها إحدى العقوبات الرادعة للمرجفين والمفسدين الذين يفسدون على الناس دينهم وحياتهم، فالله سبحانه وتعالى جعل النفي من الأرض قرين القتل والصلب ، لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، مستشهدًا بما قال الله تعالى: «إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ» الآية 33 من سورة المائدة.



وأضاف أنه جعل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- الإخراج من الأرض عقوبة، لمن وقع في براثن المعصية وذلت قدمه في الفاحشة، دليلًا على أن الغربة أمر شاق، مدللًا بما قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم -: «الْبِكْرُ بِالْبِكْرِ جَلْدُ مِائَةٍ ، وَنَفْيُ سَنَةٍ وَالثَّيِّبُ بِالثَّيِّبِ جَلْدُ مِائَةٍ وَالرَّجْمُ » وقال إن الغربة عقوبة والقرار من الله في الأرض مثوبة، فإذا أقرك الله تعالى في أرضك وأمنك في وطنك، فتلك عاجل بُشرى المؤمن في الدنيا.



وأكد خطيب مسجد بلاط الكبير، أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- هاجر من مكة المكرمة إلى المدينة المنورة، وخرج من وطنه خروج المضطر، منوهًا بأنه –صلى الله عليه وسلم - هاجر لدينه، ولولا أنه أُخرج ما خرج، منوهًا بأنه قال الأصمعي ، سمعت أعرابيًا يقول: لو أردت أن تختبر رجلًا في نبله، فانظر إلى تحننه لأوطانه.



ونبه إلى أن الانتماء ليس بالكلمات المزينة، ولا بالشعر المنمق، بقدر ما هو عطاء وبذل، فالجندي في موقعه، والمدرس في مدرسته والطبيب في مشفاه، والقاضي بضميره في محكمة عدله، والفلاح في حقله، فهؤلاء جميعًا يبذلون وفوق البذل ، بذل المال والمال شقيق الروح، فيا أرباب المال ابذلوا لوطنكم ، ولمشاريع بلدكم، وتبتلى الأمة في أغنيائها من وجهين ، أولهما المتلاف المبذر، أو في المقتر الشحيح، وكلاهما بغيض.



وولفت إلى أن البذل والعطاء من شيم الكبار، وإن الأمة الإسلامية أمة كبيرة مرحومة، قائلًا: فابذلوا لوطنكم وأمتكم كل على قدره، مؤكدا أن أعظم ما بُذل ما قام به أولئك الأكابر أبطال حرب السادس من أكتوبر قبل خمس وأربعين سنة، وشاءت الأقدار أن المعركة كان السبت وغدًا ذكرى انتصار أكتوبر يوافق يوم سبت أيضًا.



وتابع: نحن نحتفي ونحتفل بهؤلاء الأبطال جميعًا، واحترامنا وتحياتنا لهم ما حيينا وما بقينا، ونشهد الله أن هؤلاء الأبطال أكرم الله تعالى بهم الوطن وأكرمنا بهم وعادت إلينا عزتنا ومجدنا بسببهم، مشيرًا إلى أن منهم الشهداء ومنهم الأحياء.



وأوضح أن من استشهد منهم أرواحهم كما أخبر رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «أَرْوَاحهمْ فِي جَوْف طَيْر خُضْرٍ لَهَا قَنَادِيل مُعَلَّقَة بِالْعَرْشِ تَسْرَح مِنْ الْجَنَّة حَيْثُ شَاءَتْ ، ثُمَّ تَأْوِي إِلَى تِلْكَ الْقَنَادِيل فَاطَّلَعَ عَلَيْهِمْ رَبّهمْ إِطْلَاعَة فَقَالَ : هَلْ تَشْتَهُونَ شَيْئًا ؟ فَقَالُوا : أَيّ شَيْء نَشْتَهِي وَنَحْنُ نَسْرَح مِنْ الْجَنَّة حَيْثُ شِئْنَا ؟ فَفَعَلَ ذَلِكَ بِهِمْ ثَلَاث مَرَّات فَلَمَّا رَأَوْا أَنَّهُمْ لَنْ يُتْرَكُوا مِنْ أَنْ يَسْأَلُوا قَالُوا : يَا رَبّ نُرِيد أَنْ تَرُدّ أَرْوَاحنَا فِي أَجْسَادنَا حَتَّى نُقْتَل فِي سَبِيلك مَرَّة أُخْرَى فَلَمَّا رَأَى أَنْ لَيْسَ لَهُمْ حَاجَة تُرِكُوا ».



واستطرد: ويصدق فيهم قول الله تعالى: «وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا ۚ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ» الآية 169 من سورة البقرة.



