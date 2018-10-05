أمين شرطة يعثر على مبلغ مالى ويعيده لصاحبه بالعبور

عثر أمين شرطة من قوة قسم شرطة العبور على مبلغ مالى وقام بإعادته لمالكه.



البداية عندما تبلغ لقسم شرطة العبور من أمين الشرطة محمود مصطفى محمود - من قوة قسم شرطة العبور ، والمعين خدمة بمجمع البنوك بدائرة القسم ، بالعثور على (مبلغ مالى) وبالفحص تبين أن المبلغ المالى مملوك للمواطن محمد أ.ب - مواليد 1975 - ومقيم بمحافظة القاهرة – والذى أدلى بمواصفات المبلغ المشار إليها.



على الفور تم التواصل المواطن المذكور وتسليمه المبلغ، حيث وجه الشكر لأمين الشرطة لأمانته، ولرجال الشرطة لجهودهم فى التوصل إليه وتسليمه متعلقاته .

