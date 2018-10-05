بعد نادية مراد.. 5 شخصيات عربية حصلت على نوبل للسلام

منحت الأكاديمية الملكية السويدية جائزة نوبل للسلام للعراقية الأيزيدية ناديه مراد، والطبيب الكونغولي دينيس موكونيجي عن جهودهما في مكافحة العنف الجنسي، وسعيهما وراء السلام.



وفازت "مراد" بالجائزة بعد سنواتٍ عجاف كانت فيها أسيرة لدى تنظيم داعش الإرهابي منذ أن تم اختطافها في عام 2014 وتعرضت خلال الفترة التي أمضتها تحت قبضة التنظيم إلى الاغتصاب والسبي والعبودية حتى تمكنت من الهرب.



وفي عام 2016 عينتها الأمم المتحدة سفيرة لمكافحة المخدرات والجريمة للنوايا الحسنة، والعام منحتها الأكاديمية جائزة نوبل للسلام.



لقد سبق نادية مراد شخصيات عربية فازت بجائزة نوبل للسلام، ومن أبرز هذه الشخصيات الرئيس الراحل أنور السادات والأديب الكبير نجيب محفوظ والناشطة اليمنية توكل كرمان، ونرصد في هذه السطور أبرز الشخصيات العربية التي فازت بالجائزة:



1 – محمد أنور السادات



وهو أول عربي مسلم فاز بالجائزة، بسبب توقيعه اتفاقية السلام بين مصر وإسرائيل سنة 1978.



2 – ياسر عرفات



حصل عرفات على الجائزة سنة 1994 بالاشتراك مع شيمون بيريز وإسحق رابين في إطار "جهودها المبذولة لحفظ السلام في الشرق الأوسط".



3 – محمد البرادعي



مُنح البرادعي الجائزة سنة 2005 بسبب جهوده الواسعة في احتواء انتشار الأسلحة النووية مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.



4 – توكل كرمان



وهي ناشطة يمنية وكاتبة صحفية نالت الجائزة سنة 2011 لدورها في الثورة اليمنية، وهي أول امرأة عربية تحصل على هذه الجائزة.



5 – الرباعي الوطني التونسي



وهي اللجنة الرباعية التونسية التي أدارت الحوار في تونس، وتتكون من أربع منظمات تونسية هي الاتحاد العام التونسي للشغل والاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان والهيئة الوطنية للمحامين بتونس. وحصلت تلك المنظمات على الجائزة عام 2015 عن دورهم في إنقاذ المسار الديمقراطي في تونس.

