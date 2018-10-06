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مرأة

وصفة طبيعية تمنحك بشرة كالأطفال خلال 3 أشهر

السبت 06/أكتوبر/2018 - 10:06 ص
صدى البلد
رشا عوني
تعاني الفتيات دومًا من مشاكل البشرة المختلفة، بدءًا من الهالات السوداء حول العينين وحتى حبوب الشباب والبثور والبقع الداكنة والخطوط حول الفم والعيون، وبالطبع كل تلك المشاكل لا يمكن إخفائها بالمكياج الذي يرهق بشرتك بشكل أكبر بل تحتاج لعناية خاصة بشكل يومي من أجل الحصول على بشرة صافية مشرقة.

ونصح موقع "جلو بينك" بوصفة طبيعية من مطبخك لحل كل مشاكل البشرة وتجديد الجلد لتحصلي على بشرة صافية ونقية خلال 3 أشهر فقط من استخدام تلك الوصفة مرتين أسبوعيًا.

المكونات:
حليب مجفف
عسل أبيض
دقيق
كركم
ماء ورد

طريقة استخدام الماسك:
في وعاء نظيف اخلطي ملعقة طعام واحدة من الدقيق العادي وملعقة صغيرة من مسحوق الحليب ثم ضيفي نصف ملعقة من مسحوق الكركم، ثم ملعقة طعام واحدة من العسل، وبعدها ضيفي ماء الورد حتى تحصلي على قناع متماسك.

قبل تطبيق الماسك على بشرتك يجب أن تقومي بتنظيف وتقشير الوجه أولًا من خلال فرك بشرتك بالزيت والسكر لإزالة الخلايا الميتة، وتفيد هذه الوصفة في علاج تصبغ البشرة وحل مشكلة حب الشباب وتجديد خلايا الوجه وإصلاح لون البشرة وتوحيدها.

بعد التقشير ضعي القناع وجهك واتركيه لمدة 20 دقيقة ثم أغسلي وجهك بالماء، وستلاحظين الفرق من أول استخدام.

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