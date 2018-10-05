العالم يحتفل بـ يوم المعلمين.. ونواب: سنعمل على رفع رواتبهم.. والموازنة المقبلة ستشهد مفاجآت كثيرة.. والدولة تولي اهتماما كبيرا لحل مشاكلهم

سنعمل على رفع مستوى المعلم وحل مشكلاته

دراسة برلمانية لزيادة رواتب المعلمين إلى 8500 جنيه

محمد الكومى:

مفاجآت كثيرة للمعلمين بالموازنة العامة المقبلة



«أعلمتَ أشرفَ أو أجلَّ من الذي يبني وينشئُ أنفـسًا وعقولا».. أبيات توثق دور المعلم فى تربية النشء، فلم يكن يمر العام بدون أن يكون لهذا الشخص، يوم يتم الإحتفال به، تعظيما لدوره، ليس فقط لأنه يشرح أو يعمل فى مهنة التدريس ولكن على يده تتربي الأجيال التي من شأنها تنمية الوطن.





وفى 5 أكتوبر من كل عام، ليس للاحتفال فقط بيوم المعلم ولكنه أيضا لتذكرة المجتمع بأن احتياجات الاجيال القادمة يوفرها المعلمون، فلا منظومة بلا وجود مدرس يوفر تعليما جيدا لمجتمع يطمح بمستوى معيشة أفضل، ولأن هؤلاء يعملون على معالجة المشاكل التى تعرقل الطلاب فى المسيرة التعليمية، كان يجب النظر لمشاكلهم ايضا من قبل الحكومة والعمل على حلها.



وتسعى الحكومة ممثلة فى وزارة التربية والتعليم على متابعة شئون المعلمين، والعمل على تذليل العقبات أمامهم وتنمية مهاراتهم العلمية من خلال البرامج التدريبية، إلا أن ما يعانى منه المعلم ضعف الرواتب ...





وفى هذا الإطار تقدم النائب سامي هاشم رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بالبرلمان، بالتهنئة للمعلمين بمناسبة الاحتفال بيومهم العالمي، لافتا إلى أن ذلك اليوم يذكر الجميع بقيمة وقامة المعلم فى المجتمع باعتباره رائدا فى التغيير وتربية النشء.



وتابع هاشم فى تصريح لـ"صدى البلد"، أن الدولة تولى اهتماما كبيرا بالمعلمين، كما أن البرلمان يحاول تحقيق كل ما يطلبه المعلم، فى إطار تطوير المنظومة التعليمية.



ووجه رئيس لجنة التعليم بالبرلمان رسالة للمعلم، قائلا:" كافة مؤسسات الدولة والبرلمان مع المعلم وتدعمه، وسنعمل على رفع مستواه وحل مشكلاته".



فيما قالت النائبة ماجدة نصر عضو لجنة التعليم والبحث العلمى بمجلس النواب، إن المعلم يلعب دورا كبيرا فى خطة التطوير الجديدة الخاصة بالمنظومة التعليمية، مؤكدة أنه تم توفير كافة الأمور التى تحقق له الاستقرار الاجتماعي، والمعرفي من خلال التدريب والتأهيل، ورفع مستواه العلمى.



وأضافت نصر، فى تصريح لـ"صدى البلد"، أنه تم عرض برنامج كامل على اللجنة من قبل وزارة التربية والتعليم، والخاص بتدريب المعلمين ورفع كفاءتهم، والعمل على تدريبهم بشكل مستمر.



وفيما يخص برفع مستوى المعلم المعيشي، أكدت النائبة أنه تم إجراء، دراسة من قبل نواب باللجنة، على أن يبدأ راتب المعلم من 3500 جنيه كراتب أولى، وصولا إلى 8500 جنيه، لافتة إلى أنه نظرا لقلة الموارد المادية بالموازنة العامة لم يتم تطبيق ذلك إلا أن تلك الدراسة لا تزال مقترحة من قبل اللجنة وسنعمل على تطبيقها فى الموازنة القادمة.



وتابعت أن هناك طرقا أخرى تم اقتراحها لزيادة راتب المعلم بطريقة غير مباشرة والتي كان أهمها، توقيع خصم 50% لأبناء المعلمين، فضلا عن توقيع اتفاقية بين الوزارة والبنوك، بشأن إعطاء المعلم فيزا لها امتيازات خاصة وتسهيلات فى القروض، وأيضا تحقيق أرباح بنسبة عالية.



وأشارت النائبة إلى أن هناك اقتراحا بوجود نقاط تميز للمعلم، بمعنى أن أى معلم يحقق مميزات أو يشترك فى وضع أسئلة بنك المعرفة تكون بمقابل مادي، مطالبة بضرورة تقدير المعلم معنويا من خلال إعطائهم شهادات تقدير بصفة دورية، فضلا عن صرف مكافأة لهم على المميزات.



وقال النائب محمد الكومى عضو مجلس النواب، إن المعلم يعاني من ظروف مادية ومعيشية صعبة، نظرا لضعف المرتبات، مؤكدا أن النواب طالبوا بزيادتها خلال الموازنة الحالية إلا أنه نظرا لقلة الموارد تم تأجيل الزيادة.



وتابع الكومى فى تصريح لـ"صدى البلد"، أن الدكتور على عبدالعال وعد بالكثير من المفاجآت بالنسبة للمعلمين فى الموازنة القادمة فضلا عن رفع رواتبهم ، لافتا إلى أن المعلم على الرغم من ضعف راتبه إلا أنه يؤدى رسالته على أكمل وجه.



وأكد النائب، أن البرلمان يعى تماما الدور الأساسى للمعلم فى عجلة التقدم ومسيرة الإنجازات التي سيحققها الوطن، فضلا عن دوره فى بناء المجتمع، لافتا إلى :" أننا سنولي اهتماما كبيرا بالمعلم والعمل على حل مشاكله ورفع المعاناة عن كاهله".