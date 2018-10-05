بحوث الإلكترونيات يوقع اتفاقية مع الهيئة الإدارية للتكنولوجيا بالصين





وأشار إلى أن بنود الاتفاقية تشمل العمل على تطوير المدن العلمية بتعزيز التعاون المشترك في مجال العلوم والابتكار التكنولوجي عن طريق مشاركة المعرفة والخبرات اللازمة، وتبادل المعلومات وزيارات الخبراء، وأيضا تفويض بيوت الخبرة لوضع الحلول والمقترحات لآليات الإدارة المناسبة، كما تنص الاتفاقية على تنظيم زيارات ميدانية لفرق العمل بالمدن العلمية وبرامج تدريبية للمسئولين وقادة الحاضنات التكنولوجية.



ووقع الاتفاقية عن معهد بحوث الإلكترونيات الدكتور علاء عبد الفتاح أستاذ بقسم الحاسبات والنظم بالمعهد، وعن الهيئة الإدارية لمنطقة ناننينغ للتكنولوجيا الفائقة، زو وى نائب مدير الهيئة.

استعرض الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، تقريرا مقدما من الدكتور هشام الديب رئيس معهد بحوث الإلكترونيات، حول توقيع مدينة العلوم والتكنولوجيا للأبحاث وصناعة الإلكترونيات التابعة للمعهد، والهيئة الإدارية لمنطقة ناننينغ للتكنولوجيا الفائقة بجنوب الصين اتفاقية تعاون.جاء ذلك على هامش فعاليات ورشة العمل الدولية للمدن العلمية الآسيوية والتي عقدت بالعاصمة الصينية بكين فى أغسطس 2018.وأكد "الديب"، أهمية قطاع البحث العلمي والتكنولوجيا فى طرح الرؤى والأفكار وتقديم الابتكارات والتطبيقات التكنولوجية ونشر مظلة من الوعى العلمى فى المجتمع، وفتح قنوات التواصل مع مختلف الفئات والقطاعات فى المجتمع بما يسهم فى خلق حالة من التنمية القائمة على المعرفية العلمية وتطبيقاته.