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حوادث

ضبط شخص نصب على المواطنين بزعم توفير منح تعليمية لأبنائهم بالغربية

الجمعة 05/أكتوبر/2018 - 04:45 م
الداخلية - ارشيفية
الداخلية - ارشيفية
مصطفى الرماح
تمكنت الاجهزة الامنية من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالنصب والإحتيال على المواطنين عقب إيهامهم بقدرته على توفير منح تعليمية لأبنائهم مقابل مبالغ مالية.

البداية عندما تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من المواطن "عبدالهادى ا.م" مقيم بدائرة مركز شرطة قطور بالغربية وآخر بتضرره من المدعو "داود ع.خ" مواليد 1964، مدرس، مقيم بدائرة قسم شرطة أول كفرالشيخ لقيامه بالنصب والإحتيال عليهما والإستيلاء منهما على مبلغ مالى قدره (300 ألف جنيه) مقابل توفير منحة لكل من إبنيهما بإحدى الجامعات بالبلاد أو بإحدى الدول الأجنبية.. وعدم إلتزامه بذلك ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها.

ومن خلال البحث والتحرى أسفرت التحريات عن صحة الواقعة وقيام المشكو فى حقه بممارسة نشاط واسع فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين على النحو المُشار إليه.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه.. وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة.. وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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