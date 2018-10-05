الداخلية تعيد طفلة مختطفة بالجيزة لأهلها وتضبط الجناة

نجح قطاع الأمن العام بالاشتراك مع مديريتى أمن (الجيزة/ القليوبية) فى تحرير طفلة مختطفة بالجيزة وضبط أحد مرتكبى الواقعة.



البداية عندما تبلغ لقسم شرطة الأهرام بالجيزة من المدعو/محمد إ. ع- 41 سنه صاحب محل، مُقيم الحى الرابع بدائرة القسم.. بقيام زوجته بالإتصال به وإبلاغه بإختطاف إبنتهما "فاطمة" سن 4 عقب خروجها من المسكن لشراء بعض الإحتياجات وإتصال مجهول بها وطلب مبلغ 100 ألف جنيه فدية لإعادة الطفلة.



على الفور قام قطاع الأمن العام بالإشتراك مع الإدارة العامة لمباحث الجيزة بتشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة، أسفرت جهوده عن تحديد مرتكبى الواقعة كلٍ من خالد م. خ- 27 سنه سائق توك توك، مقيم بمنطقة بيجام بشبرا الخيمة بالقليوبية وهادى ع. ع- 23 سنه نقاش، مقيم بدائرة مركز شرطة طوخ بالقليوبية .



عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع إدارة البحث الجنائى بالقليوبية تم ضبط المتهم الأول وتحرير الطفلة المختطفة والتى كان يحتجزها بمسكنه.



وبمواجهته إعترف بإرتكاب الحادث بالإشتراك مع المتهم الثانى بتخطيط من الأخير لإرتباطه بعلاقة جيرة سابقة بوالد الطفلة وعلمه بثرائه وأنهما إنتهزا فرصة تواجد الطفلة بمفردها فقاما بإستدراجها بزعم شراء حلوى وقاما بإختطافها بإستخدام مركبة "توك توك" والإتصال بأهليتها ومساومتهم.



تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.. جار تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.



