حازم إمام: مباراة الزمالك أمام الهلال صعبة ولكن نعرف قدرات منافسنا

أكد حازم إمام كابتن الفريق الاول لكرة القدم بنادى الزمالك، علي صعوبة مواجهة فريقه غدا أمام الهلال السعودي والتي تقام بالعاصمة السعودية الرياض فى السوبر المصري السعودي على كأس الرئيس عبد الفتاح السيسي.



وكشف كابتن الزمالك خلال المؤتمر الصحفي للمباراة، نواجه فريق قوي يضم مجموعة مميزة من اللاعبين ولكن ندخل المباراة من أجل تحقيق الفوز والعودة بكاس السوبر.



وأوضح حازم، نحترم المنافس جيدا ونعرف قدراته وننتظر توفيق الله ومساندة جماهيرنا لتحقيق الفوز.‎