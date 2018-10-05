الداخلية تنظم قوافل خدمية لتلبية إحتياجات المواطنين بالمحافظات

وفر قطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية مركبات متنقلة لإصدار مستخرجات القطاع من "بطاقات الرقم القومى - شهادات "الميلاد، الزواج، الوفاة، الطلاق - قيد عائلى مميكن – لجان تصحيحات وساقط القيد – تبليغات "ميلاد، وفاة، طلاق، زواج".



ونسق قطاع الشرطة المتخصصة مع مختلف مديريات الأمن بإيفاد قوافل مرورية "ضباط تراخيص – موظفين مدنيين – مهندسين فنيين – مراجعين ماليين" لتيسير استخراج مصدرات المرور "تجديد أو استخراج أول مرة" – "تسيير – قيادة، ملاكى، نقل، دراجات بخارية".



وتوالى أجهزة الوزارة جهودها للتخفيف عن كاهل المواطنين، وتوفير الخدمات الأمنية التى تقدمها لهم بصورة مُيسرة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية بتفعيل مبادرة (كلنا واحد) بمشاركة كافة أجهزة وزارة الداخلية فى التخفيف عن كاهل المواطنين بتوفير الخدمات الأمنية التى تقدمها الوزارة لهم بصورة مُيسرة، وبصفة خاصة المناطق النائية والأكثر احتياجًا.