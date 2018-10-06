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ديني

لجنة الفتوى تكشف عن صيغة للتحية وإلقاء السلام ثوابها 30 حسنة

السبت 06/أكتوبر/2018 - 05:01 ص
مجمع البحوث الإسلامية
مجمع البحوث الإسلامية
أمل فوزي
قالت لجنة الفتوى التابعة لمجمع البحوث الإسلامية، إنه لا شك أن السلام من خصال الإسلام وهو مما يزرع الألفة في النفوس فلا يجوز أن يكون داعيًا للفرقة والنفور بينكم.

وأوضحت «البحوث الإسلامية» عبر صفحتها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، في إجابتها عن سؤال: «مر بنا أحد الطلاب فقال سلام عليكم فأنكر عليه أحد الجلوس زاعمًا بأن عليه أن يقول السلام عليكم فما صحة ذلك؟»، أنه ورد فى الحديث عن أبى هريرة رضى الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم -: «والذى نفسى بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا ألا أدلكم على أمر إذا أنتم فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم».

وأضافت أنه معلوم أيضًا بأن النصح يكون برفق ولين وفيما يتأكد خطأه ويجمع على نكرانه أما غير ذلك فالأمر واسع فالأولى قبوله، منوهة بأنه يجوز أن يقول المبتدئ بالسلام: سلام عليكم، أو سلام عليك، وقد بين الله تعالى أن تحية الملائكة لأهل الجنة: سلام عليكم، فقال: «وَالْمَلائِكَةُ يَدْخُلُونَ عَلَيْهِمْ مِنْ كُلِّ بَابٍ سَلامٌ عَلَيْكُمْ بِمَا صَبَرْتُمْ فَنِعْمَ عُقْبَى الدَّارِ» الرعد/23، 24.

وتابعت : وجاء السلام بهذه الصيغة، في قوله تعالى: «الَّذِينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلائِكَةُ طَيِّبِينَ يَقُولُونَ سَلامٌ عَلَيْكُمُ ادْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ» الآية 32 من سورة النحل، وروى ابن حبان في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا مَرَّ على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في مجلس فقال: سلامٌ عليكم. فقال: «عشر حسنات» ثم مَرَّ آخر فقال: سلامٌ عليكم ورحمة الله، فقال: «عشرون حسنة»، ثم مَرَّ آخر فقال: سلامٌ عليكم ورحمة الله وبركاته. فقال: «ثلاثون حسنة» فقام رجل من المجلس ولم يسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم: «ما أوشك ما نسي صاحبكم، إذا جاء أحدكم إلى المجلس فليسلم، فإن بدا له أن يجلس فليجلس، وإن قام فليسلم، فليست الأولى بأحق من الآخرة».

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