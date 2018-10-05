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حوادث

ضبط شخصين يحملان جنسية دولة عربية لاستيلائهما على بطاقات ائتمانية

الجمعة 05/أكتوبر/2018 - 04:40 م
الداخلية - ارشيفية
الداخلية - ارشيفية
مصطفى الرماح
تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط شخصين يحملان جنسية إحدى الدول العربية استوليا على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني لعدد من الأشخاص وإتمام عمليات شراء إلكترونى بطرق إحتيالية.

تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من مسئولى إحدى شركات التسوق الإلكترونى، بورود إعتراضات من العديد من العملاء الأجانب من رعايا إحدى الدول الأجنبية، لإستخدام بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم فى إتمام عمليات شراء أجهزة هواتف محمولة وأجهزة كهربائية داخل البلاد، بلغت قيمتها 650 ألف جنيه لدى ذات الشركة مُقدمة البلاغ، ورفضهم سداد قيمة تلك العمليات لعدم قيامهم بإتمامها، وعدم حضورهم للبلاد فى تلك الفترة والإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى الخاصة بهم بطرق إحتيالية.. مما عرض الشركة لأضرار مادية جسيمة.

تم تشكيل فريق بحث للتحرى حول ملابسات الواقعة، وتحديد وضبط مرتكبيها.. حيث أسفرت الجهود أن وراء إرتكاب تلك الوقائع كلٍ من محمد ع. ح – مواليد 1982 ويوسف ح. أ- مواليد 2001، مقيمان بمحافظة القاهرة "يحملان جنسية إحدى الدول العربية".

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما، وبمواجهتهما اعترفا بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى الإستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكترونى من خلال برامج ومواقع تقوم بعملية تخليق لبيانات البطاقات المستولى عليها.

وتم بإرشادهما ضبط الآتى (2 لاب توب، طابعة، 2 هاتف محمول، سماعة بلوتوث، 2 شاشة عرض، 2 كاميرا تصوير، 2 ميكروفون، 2 شنيور بمشتملاته، 2 ماكينة حلاقة، 4 مكواة للشعر، مكواة كهربائية، جهاز ألعاب، طفم حلل، طقم ملاعق وسكاكين، 2 سنارة، 4 لمبات كهربائية، 3 أسطوانات ألعاب).. وأضاف الأول بالتصرف بالبيع لعدد كبير من الأجهزة الكهربائية والإلكترونية التى قام بشرائها من ذات الشركة.

وبفحص الأجهزة المضبوطة تبين أنها تحتوى على العديد من الملفات التى تحوى كم هائل من "بيانات كاملة لبطاقات الدفع الإلكترونى، البرامج التى تُستخدم فى ممارسة نشاطهما الإجرامى، ملف خاص بتخليق أرقام بطاقات دفع إلكترونى، العديد من الرسائل والمحادثات التى تلقى فيها المتهمَين بيانات بطاقات الدفع إلكرتونى مستولى عليها من أشخاص آخرين، العديد من رسائل العمليات الشرائية الواردة من الشركة مُقدمة البلاغ".

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