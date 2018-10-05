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رياضة

مدرب الهلال السعودي: استعدادنا لم يختلف بعد انسحاب الأهلي

الجمعة 05/أكتوبر/2018 - 04:56 م
صدى البلد
منتصر الرفاعى - ملك موسي
أكد جورجي جيسوس المدير الفني لفريق الهلال السعودي، أن نادي يشارك في البطولات والمسابقات لكي ينتصر، وأن مسئوليتهم هي تحقيق البطولة.

وأضاف "إعدادنا لهذا اللقاء لم يختلف وكان لدينا أسبوع جيد استعددنا جيدًا والاستعداد لا يختلف عن اَي لقاء".

وبسؤاله ‏عن تغيير الخصم من الأهلي إلى الزمالك، قال "لم يؤثر ذلك على اعدادنا ، نفس أفكارنا في اللعب على نسق عالي مستمرّة مهما اختلف الخصم وكل ما يتعلق في الجانب التطويري في الرياضة السعودية هذه الميزة رائعة جدًا.

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