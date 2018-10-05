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حوادث

ضبط شخص نصب على المواطنين بزعم تعيينهم بأحد المصالح الحكومية

الجمعة 05/أكتوبر/2018 - 04:55 م
ضبط -ارشيفية
ضبط -ارشيفية
مصطفى الرماح

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط سيدة لقيامها بالإشتراك مع آخر فى النصب والإحتيال على عدد من المواطنين، والإستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم قدرتهما على توظيفهم بإحدى المصالح الحكومية .

تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من المدعو "أحمد م.ع" - مزارع، مقيم بمحافظة الغربية و(8) آخرين بتضررهم من كلٍ من وردة ن.ض- مواليد 1975، موظفة بإحدى المصالح الحكومية ، مقيمة بدائرة قسم شرطة الأميرية بالقاهرة، سبق إتهامها فى 3 قضايا "شيك، تبديد" وعبدالفتاح م. خ- مواليد 1964، مقاول، مقيم بمحافظة الغربية، سبق إتهامه فى 7 قضايا "تبديد".، لقيامهما بالإدعاء للشاكين بأن الأولى تستطيع من خلال عملها وعلاقتها بالمسئولين، توفير فرص عمل لكل منهم بأحد المصالح الحكومية ، لتعيينهم فى وظائف كتابية تتناسب مع مؤهلاتهم العلمية "على خلاف الحقيقة" ، وقاما بالإستيلاء على مبلغ مالى قدره (50 ألف جنيه) من كلٍ منهم بإجمالى (450 ألف جنيه) مقابل ذلك.

وأسفرت تحريات ضباط إدارة مكافحة جرائم الرشوة وإستغلال النفوذ عن صحة الواقعة وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط (الأولى) .

وبمواجهتها بما أسفرت عنه التحريات والضبط إعترفت بإرتكابها لتلك الوقائع وأن الأموال التى إستولت عليها إقتسمتها مع المتهم الثانى.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.. جار تكثيف الجهود لضبط المتهم الهارب.

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