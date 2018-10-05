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ثقافة

احتفالات أكتوبر تضيء فرق الفنون الشعبية بالبالون

الجمعة 05/أكتوبر/2018 - 08:01 م
صدى البلد
جمال الشرقاوي
يحظي البيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية بقاعدة جماهيرية عريضة بعد تفعيل الفرق والمواقع التابعة له ويعيش أبناؤه عصر من عصورهم الذهبية منذ تكليف د. إيناس عبد الدايم للمخرج عادل عبده برئاسته وعلي خطوط متوازية مع نجاحاته تجري البروفات علي قدم وساق بين الفرق للاحتفال بأعياد انتصارات حرب أكتوبر المجيد في عامها ال٤٥.

وتشارك الفرقة القومية للموسيقى الشعبية بقيادة الفنان القدير د. أسامة زغلول، وتقدم مجموعتها المتميزة والمتنوعة من الأغاني الوطنية بينها "بطل السلام، محروسة يا أرض الأحلام، مصر يا غاليه، ايجيبت ماي مازر ، نشيد الجيش، وعدد من الأغاني الوطنية ، المربعات، على بلدي.


كما تقدم شعبة الموسيقى العربية مجموعة من أشهر الأغاني بينها "يا أغلى اسم ف الوجود ويا حبيبتي يا مصر غناء نهله خليل، يا بلادي، سلم على الشهداء، يا بوي يا مصر ، عظيمة يا مصر، عدى النهار، كما تقدم فرقة أنغام الشباب بقيادة الفنان القدير ماهر عبيد، فريق "لايف تيم" مجموعة من أغانيها لجماهيرها احتفالا بالنصر العظيم.

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