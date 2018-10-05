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رياضة

جروس يؤكد جاهزية لاعبيه لمباراة الهلال

الجمعة 05/أكتوبر/2018 - 04:49 م
صدى البلد
منتصر الرفاعى - ملك موسي
كشف السويسري كريستيان جروس، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جاهزية جميع لاعبي الفريق لمواجهة الهلال باستثناء حازم إمام، ظهير أيمن الفريق.

وأضاف جروس: "جميع لاعبي الزمالك جاهزين وفي أتم الاستعداد لمواجهة الهلال، باستثناء حازم إمام والذي لا يزال في طور الاستعداد ومشاركته صعبة".

وأشار "سنشاهد مدى إمكانية مشاركة حازم إمام في تمرين اليوم".

ويلتقي الزمالك مع الهلال على بطولة كأس السوبر المصري السعودي، بالرياض، غدا السبت.

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