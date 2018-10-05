أهالي أبو النمرس يشكون سوء حالة مدرستين بالمركز

شكا أهالي قرية المنوات التابعة لمركز أبو النمرس بمحافظة الجيزة، عدم اهتمام مديرية الجيزة التعليمية بمدرستى أسامة بن زيد وطارق بن زيد، وسوء حالتهم وتوقع انهيار مبانيها في أى وقت، ما يثير الرعب في قلوب الطلاب والأهالى.



وقال "سامح على" أحد قراء موقع "صدى البلد" الإخبارى فى شكوى أرسلها عبر خدمة الشكاوى الخاصة بالموقع إن مدرسة "طارق بن زيد" بأبو النمرس تعانى من سوء حالة المبانى، متوقعين سقوطها في أي وقت.



وأضاف "محمود أشرف" أن مدرسة "أسامة بن زيد" أيضا تعانى من تدنى حالة المبانى وقلة عدد المعلمين بالمدرسة، مشيرا إلى أنه تقدم بمن الشكاوى ولكن بلا رد.



وطالب القراء من الجهات المسئولة ووزير التربية والتعليم بسرعة التعامل مع الأمر.



ويقدم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 أو من خلال رقم الواتس آب 01025555056.