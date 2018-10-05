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أخبار البلد

إيروسبورت يكرم أبطال فرق الثنائي والزعانف والكاراتيه.. صور

الجمعة 05/أكتوبر/2018 - 04:50 م
صدى البلد
نورهان خفاجي
أقام نادي "إيروسبورت" التابع لوزارة الطيران المدني، تحت رعاية اللواء طارق زكي رئيس مجلس إدارة النادي، حفلا تكريميا، لأبطال الفريق الثنائي والزعانف والكاراتيه، لحصولهم على مراكز في بطولات الجمهورية، التي أقيمت خلال الفترة الماضية.

وكرم اللواء طارق ذكي رئيس مجلس إدارة نادي إيروسبورت، أبناء أعضاء النادي الحاصلين على مراكز في بطولات الجمهورية والقاهرة، خلال حفل أقيم بفرع النادي( أ)، وسط حضور الأهالي من أعضاء النادي وعدد من العاملين به.

جدير بالذكر، أن نادي إيروسبورت التابع لوزارة الطيران المدني، يحرص دائما على مشاركة أعضائه من العاملين بالطيران المدني، في كافة الأمور الاجتماعية والترفيهية، بتقديمه أفضل الخدمات لهم من خلال فرعي النادي أ و ب، الذي تم افتتاحه مؤخرا، بناء على توجيهات الفريق يونس المصري وزير الطيران واللواء طارق زكي رئيس مجلس إدارة النادي.
إيروسبورت يكرم أبطال فرق الثنائي والزعانف والكاراتيه.. صور
إيروسبورت يكرم أبطال فرق الثنائي والزعانف والكاراتيه.. صور
إيروسبورت يكرم أبطال فرق الثنائي والزعانف والكاراتيه.. صور
إيروسبورت يكرم أبطال فرق الثنائي والزعانف والكاراتيه.. صور
إيروسبورت يكرم أبطال فرق الثنائي والزعانف والكاراتيه.. صور
إيروسبورت يكرم أبطال فرق الثنائي والزعانف والكاراتيه.. صور
إيروسبورت يكرم أبطال فرق الثنائي والزعانف والكاراتيه.. صور
إيروسبورت يكرم أبطال فرق الثنائي والزعانف والكاراتيه.. صور
إيروسبورت يكرم أبطال فرق الثنائي والزعانف والكاراتيه.. صور

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