راكيتيتش: التزامي مع برشلونة لا حدود له

قال لاعب وسط برشلونة إيفان راكيتيتش، اليوم الجمعة، إن التزامه مع النادي "لا حدود له"، مشيرا إلى أن رئيسه، جوسيب ماريا بارتوميو يعلم الأمر.



وتلقى راكيتيتش اليوم جائزة اللعب النظيف التي يسلمها تكتل لاعبي البارسا سنويا إلى لاعب في النادي يتعامل داخل وخارج الملعب بأفضل صورة ممكنة مع الجمهور ولاعبي الخصم.



وقال اللاعب، أثناء حفل تسليم الجائزة "وصلت منذ 4 سنوات أنا وزوجتي لبرشلونة وأشعر بأنني محظوظ للغاية بالدفاع عن هذا النادي".



وأضاف راكييتش: "التزامي مع النادي لا حدود له والرئيس يعلم. استمتع يوميا مع هذه المجموعة من اللاعبين الكبار".



من ناحيته شكر بارتوميو راكيتيتش على "رهانه الشخصي والاحترافي باللعب في البارسا، الذي دوما ما تكون متطلباته مرتفعة في كل مباراة وكل بطولة"، مشيرا إلى أن اللاعب أدى ما عليه بل وربما أزيد وفاز بكل شيء مع النادي الكتالوني.