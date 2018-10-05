الأعلى للإعلام يحقق فى مشاجرة ضيوف برنامج خط أحمر

يبحث المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة الكاتب الصحفى مكرم محمد أحمد أزمة برنامج خط أحمر خلال اجتماعه المقبل.



وقال مصدر مسئول ل "صدى البلد " إن المجلس الاعلى ينتظر تحقيقات لجنة الشكاوى حول واقعة المشاجرة التى وقعت بين ضيوف برنامج خط أحمر الذى يذاع على قناة l t c من خلال تفريغ الحلقة والتحقيق فى ذلك وإعداد تقرير بتوصياتها حول الواقعة تمهيدا لاتخاذ القرارات العقربية فى مثل هذه الحالات.



وأوضح المصدر أن القرارات التى سيتم اتخاذها فى مثل هذه الحالات سيتم إصدار قرار بمنع البث للبرنامج لمدة يقدمها المجلس وفرض غرامة مالية وإنذار للقناة والتحقيق مع الإعلامى.



وقال الكاتب الصحفى حاتم زكريا عضو المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إن القرارات التى سيتم اتخاذها حسب نتيجة وحجم المخالفة والتى ستقدمها اللجنة فى تقريرها، وذلك طبقا لقانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى للإعلام الصادر بالقانون رقم 180 لسنة 2018 وقرار رئيس الجمهورية رقم 158 لسنة 2017 بتشكيل المجلس الأعلى للإعلام، والشكويين الواردتين إلى المجلس رقمى 317،333/2018.



وأضاف زكريا فى تصريحات ل "صدى البلد" سيتم التحقيق فى الحلقة لمخالفة ميثاق الشرف الإعلامى والأعراف المكتوبة "الأكواد" والمعايير والضوابط الإعلامية.



وكانت قد وقعت مشاجرة على الهواء أدت إلى إحداث إصابات بين كل من الداعيين جمعة محمد عبدالحميد، ومحمد رجائي الملاح، خلال استضافتهما فى حلقة برنامج "خط أحمر" الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى على فضائية "LTC" مساء أمس.



وحدث المشاجرة بسبب اختلافهما على مسألة فقهية متعلقة بالإنفاق المادى من الزوج على زوجته وتراشقهما بالألفاظ، فقطعت إدارة القناة البث فور وقوع المشاجرة.