استقالة مدير النشاط الرياضي بنادي سموحة

توجه المهندس محمد فرج عامر رئيس نادى سموحة بالشكر للمهندس عاصم السعدنى مدير النشاط الرياضى بالنادى عقب قبول استقالته التي تقدم بها لمجلس إدارة النادى .



وتقدم عاصم السعدني باستقالته في وقت سابق دون ابداء اي سبب لها وذلك بعد ساعات قليلة من استقالة ميمي عبد الرازق من رئاسة قطاع الناشئين بالنادي بعد ما يقرب من 11 عاما رئيسا للقطاع.



جدير بالذكر أن السعدنى كان يعمل في النادي الأهلي، إلا أنه تقدم باستقالته بعد نجاح مجلس إدارة محمود الخطيب فى انتخابات النادي.