ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

استقالة مدير النشاط الرياضي بنادي سموحة

الجمعة 05/أكتوبر/2018 - 04:43 م
عاصم السعدني
عاصم السعدني
عبدالله هشام
توجه المهندس محمد فرج عامر رئيس نادى سموحة بالشكر للمهندس عاصم السعدنى مدير النشاط الرياضى بالنادى عقب قبول استقالته التي تقدم بها لمجلس إدارة النادى .

وتقدم عاصم السعدني باستقالته في وقت سابق دون ابداء اي سبب لها وذلك بعد ساعات قليلة من استقالة ميمي عبد الرازق من رئاسة قطاع الناشئين بالنادي بعد ما يقرب من 11 عاما رئيسا للقطاع.

جدير بالذكر أن السعدنى كان يعمل في النادي الأهلي، إلا أنه تقدم باستقالته بعد نجاح مجلس إدارة محمود الخطيب فى انتخابات النادي.

ترشيحاتنا

حبس 7 من مشجعي رابطة ألتراس أهلاوي

دنيا عبد العزيز: الفيشاوي راجلي وسندي

خطيب بلاط الكبير: نفي المفسدين عقوبة إلهية في الدنيا

تعرف على وصية فاروق الفيشاوي لابنه

أغنية جديدة لمحمد رمضان فى ذكرى انتصارات أكتوبر .. فيديو

في العتبة.. تمثال إبراهيم باشا ملتقى السودانيين: الزول يحن للزول

فاروق الفيشاوي: إعلانات مرضى السرطان تصيب باليأس

ميلانيا ترامب تصل إلى مصر غدا

مصادر: البدري رفض ضم حمدي فتحي للأهلي مجانا

كواليس لقاء رقية السادات وسلفستر ستالون في معكم منى الشاذلي..الليلة

غدا.. إجراء قرعة دور الـ16 لبطولة زايد للأندية لكرة القدم في السعودية

بالتفاصيل.. حقيقة مقتل جمال خاشقجي في إسطنبول

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التشغيل التجريبى لمترو مصر الجديدة منتصف الشهر وافتتاحه نهاية العام.. صور

ملكة جمال مصر 2018.. طالبة بطب أسنان وعاشقة للبولينج والرقص

التنمية المحلية تحتفل بتدريب 108 من رؤساء المراكز والمدن على الإدارة الحديثة ..صور

في عيد ميلادها.. 20 صورة تكشف أناقة بشرى

النقل: غدا انطلاق أول تطبيق على المحمول لحجز مقاعد القطارات.. فيديو وصور

فيديو

جمال بيومي: نعمل على جذب اليابان للصناعات الإلكترونية والسيارات.. فيديو
فيديوجراف.. مؤسسات الدولة تستجيب لـ صدى البلد في حل مشكلات المواطنين
وزير الإعلام اليمني يشيد بقوات التحالف العربي فى القضاء على الحوثيين
مندوب مصر بالأمم المتحدة: مكافحة الإرهاب بسيناء يصب في مصلحة العالم.. فيديو
التليفزيون ينقل صلاة الجمعة من مسجد بلاط الكبير بالوادى الجديد.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما رأيك في مقترح اعفاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة من ضريبة العقارات المبنية لمدة 5 سنوات ؟
ما رأيك في مقترح اعفاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة من ضريبة العقارات المبنية لمدة 5 سنوات ؟