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أخبار البلد

السفارة الإندونيسية تحتفل بالعيد القومي الـ73

الجمعة 05/أكتوبر/2018 - 04:53 م
اليوم الوطني الإندونيسي
اليوم الوطني الإندونيسي
مـــحـــمــــد مــجــــــدي
احتفلت السفارة الإندونيسية في القاهرة، الخميس الماضي، بالذكرى الـ73 للعيد القومي للدولة، بحضور دبلوماسي كبير.

ونظَّمت السفارة الإندونيسية في القاهرة بهذه المناسبة احتفالية ضخمة، تم خلالها إضفاء الطابع الإندونيسي على أجواء الاحتفال من خلال اداء بعض الرقصات المحلية الإندونيسية كما كانت أنواع الطعام المقدمة تنتمي إلى البيئة الإندونيسية.

وتم تنظيم الحفل بحضور السفير حلمى فوزى، سفير دولة إندونيسيا لدى مصر، وممثلين من الأزهر الشريف وممثلين من الرئاسة المصرية، بالإضافة إلى العديد من الشخصيات الدبلوماسية في القاهرة وكذا الشخصيات العامة؛ حيث كان من بين الحضور الدكتور علي مصلحي، وزير التجارة المحلية والتموين، ومحمود شريف، نائب رئيس مجلس النواب، كضيوف الشرف للحفل، والسفير عبد الرحمن موسى، مستشار فضيلة الإمام وغيره من السفراء الأجانب ورجال الأعمال والصحفيين.
السفارة الإندونيسية تحتفل بالعيد القومي الـ73
السفارة الإندونيسية تحتفل بالعيد القومي الـ73
السفارة الإندونيسية تحتفل بالعيد القومي الـ73
السفارة الإندونيسية تحتفل بالعيد القومي الـ73
السفارة الإندونيسية تحتفل بالعيد القومي الـ73
السفارة الإندونيسية تحتفل بالعيد القومي الـ73
السفارة الإندونيسية تحتفل بالعيد القومي الـ73
السفارة الإندونيسية تحتفل بالعيد القومي الـ73
السفارة الإندونيسية تحتفل بالعيد القومي الـ73
السفارة الإندونيسية تحتفل بالعيد القومي الـ73
السفارة الإندونيسية تحتفل بالعيد القومي الـ73
السفارة الإندونيسية تحتفل بالعيد القومي الـ73
السفارة الإندونيسية تحتفل بالعيد القومي الـ73
السفارة الإندونيسية تحتفل بالعيد القومي الـ73
السفارة الإندونيسية تحتفل بالعيد القومي الـ73
السفارة الإندونيسية تحتفل بالعيد القومي الـ73
السفارة الإندونيسية تحتفل بالعيد القومي الـ73
السفارة الإندونيسية تحتفل بالعيد القومي الـ73
السفارة الإندونيسية تحتفل بالعيد القومي الـ73
السفارة الإندونيسية تحتفل بالعيد القومي الـ73
السفارة الإندونيسية تحتفل بالعيد القومي الـ73
السفارة الإندونيسية تحتفل بالعيد القومي الـ73
السفارة الإندونيسية تحتفل بالعيد القومي الـ73
السفارة الإندونيسية تحتفل بالعيد القومي الـ73
السفارة الإندونيسية تحتفل بالعيد القومي الـ73

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