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رياضة

هولندا تطلب مواجهة منتخب مصر الأولمبي وديًا

الجمعة 05/أكتوبر/2018 - 04:52 م
صدى البلد
نور عادل
تلقى اتحاد الكرة المصري برئاسة هاني أبوريدة عرضًا من نظيره الهولندي، وذلك من أجل خوض مواجهة ودية بين المنتخب الأوليمبي المصري ونظيره الهولندي.

ويرغب منتخب هولندا الأولمبي مواجهة نظيره المصري في شهر مارس المقبل في إطار استعدادات الفراعنة لكأس الأمم الأفريقية 2019 والتي تؤهل إلى أولمبياد طوكيو 2020.

وأكد العرض الهولندي أن المباراة التي ستجمع طواحين الهواء الهولندية والفراعنة ستقام في اسبانيا.

تجدر الإشارة إلى أن منتخب مصر يملك في خطته وديتين أمام منتخب الإمارات يومي 12 و15 من شهر أكتوبر الجاري على أن تقام المباراتان في دبي.

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