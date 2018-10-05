مديرية أمن البحيرة تواصل مبادراتها الإنسانية لبناء جسور الثقة مع المواطنين.. استخراج مصدرات المرور دون النظر للغرامات وتدريب طلاب المدارس على إطفاء الحرائق..صور

" مبادرة كلنا واحد" بمديرية أمن البحيرة لمحاربة جشع التجار ورفع المعاناة عن كاهل المواطنين

استخراج مصدرات المرور دون النظر للغرامات لتخفيف العبء المادي عن المواطنين

فتح إدارتي المرور والحماية المدنية أمام طلاب المدارس للتعرف على تعليمات وإشارات المرور وتدريبهم على إطفاء الحرائق



واصلت مديرية أمن البحيرة، مشاركتها في مبادرة "كلنا واحد" تنفيذا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية فى إطار إستراتيجية الوزارة بتفعيل المبادرات الإنسانية والاجتماعية انطلاقا من الدور المجتمعي للوزارة الذي يهدف إلى بناء جسور الثقة والتعاون مع الجمهور.



وشهدت وحدات المرور بالبحيرة، تطبيق مبادرة استخراج "مصدرات المرور" لاستخراج مصدرات المرور (رخص القيادة – رخص التسيير ) دون النظر للغرامات تخفيفا على كاهل المواطنين.



وأكد اللواء جمال الرشيدى مدير أمن البحيرة فى تصريحات خاصة لـ "صدى البلد" أن مبادرة استخراج مصدرات المرور تهدف إلى بناء جسور الثقة والتعاون مع الجمهور تسهيلا لهم وتخفيف العبء المادى عن كاهل المواطنين وخاصة المتعثرين وغير القادرين.



كما برز دور مديرية أمن البحيرة فى محاربة جشع التجار من خلال إقامة العديد من منافذ توزيع الخضر والفاكهة بأسعار اقتصادية ومخفضة عن المتواجدة بالأسواق لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين وغير القادرين وتسهيلا عليهم.



كما فتحت ادارتا مرور والنجدة بمديرية أمن البحيرة أبوابها لاستقبال طلاب المدارس لتدريبهم على عمليات إطفاء الحريق وتقديم بلاغات النجدة حيث استقبلت إدارة مرور البحيرة زيارة لطلبة (مدرسة النور للمكفوفين - ودار الأيتام) بحضور اللواء جمال الرشيدي مدير أمن البحيرة وقيادات بالمديرية وقام مسئولو العلاقات العامة والإعلام بمديرية الأمن وبإدارة المرور باصطحاب الطلبة للقيام بجولة تفقدية بإدارة مرور البحيرة للتعرف على تعليمات وإشارات المرور واختبارات القيادة وقدم مدير الأمن الهدايا العينية للطلبة وقاموا بالتعبير عن فرحتهم وحثهم الوطني مرددين هتافات" تحيا مصر. تحيا مصر.



وفى إطار تنفيذ مبادرة كلنا واحد، تفقد اللواء جمال الرشيدي مدير أمن البحيرة ويرافقه محمد سعد محمد وكيل وزارة التربية والتعليم، مدرسة التربية الفكرية بدمنهور وتجولا بفصول المدرسة المختلفة وحجرات الأنشطة بها وحجرات المبيت للطلاب ومطعم المدرسة وصالة الأنشطة الرياضية وصالة الطعام.



ووزع "الرشيدي" هدايا رمزية على طلاب المدرسة لإدخال البهجة والسرور على طلاب المدرسة حيث لاقي الطلاب الهدايا بمزيد من الفرح. وألقى كلمة أوضح من خلالها أهمية الدور الذي يقوم به المعلمون بالمدرسة في ضوء اهتمام القيادة السياسية بذوي الاحتياجات الخاصة.