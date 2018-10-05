فريق عمل طلق صناعي يصل السويد لحضور مهرجان مالمو للسينما العربية

وصل قبل قليل فريق عمل فيلم طلق صناعي لمهرجان مالمو للسينما العربية بالسويد، والذى يعرض فى افتتاح الدورة الثامنة مساء اليوم وكان فى مقدمتهم سيد رجب، مصطفى خاطر، بيومى فؤاد بالإضافة إلى المخرج خالد دياب.



وتضم لجنة تحكيم المسابقتين الروائية الطويلة والقصيرة النجمة منة شلبي، والناقد هوفيك حبشتيان، والمخرج حسن بنجلون. فيما تضم لجنة تحكيم الأفلام الوثائقية الطويلة والقصيرة المخرجة نجوم الغانم، والمخرج محمود سليمان، والمخرجة عايدة شليفر.



وتشمل فعاليات تكريم السينما المصرية اختيار فيلمي الافتتاح والختام وأفلام برنامج ليالٍ عربية من إنتاجات السينما المصرية، فضلًا عن التواجد المصري في المسابقات الأربع الروائية والتسجيلية الطويلة والقصيرة.