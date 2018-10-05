المالية: خطة لرقمنة المدفوعات الحكومية الاكترونية خلال 2019

قال المهندس خالد ناصف، مساعد وزير المالية لتكنولوجيا المعلومات، إن الوزارة بدأت بتفعيل منظومة المدفوعات الإلكترونية منذ عام، ليتم ميكنة جميع مدفوعات الحكومة والموظفين، مؤكدا أن آخر شيك حكومي تم إصداره في نوفمبر 2017، وآخر قيود محاسبة ورقية كانت في مارس 2018.



وأوضح ناصف خلال مداخلة هاتفية مع فضائية إكسترا نيوز، أن الوزارة بدأت نشر 500 نقطة تحصيل الكترونية في مصلحة الضرائب العامة والعقارية، مضيفا أن هناك خطة لرقمنة كل المدفوعات للحكومة الكترونية خلال عام 2019.



وأشار مساعد وزير المالية لتكنولوجيا المعلومات، إلي أن منظومة المدفوعات الإلكترونية تعود لمصلحة الموردين، لأنها تختصر الوقت والإجراءات، مؤكدا أن الإجراءات القديمة باستلام الشيك المصرفي كانت تحتاج إلي أسبوع كامل، ولكن تفعيل المنظومة الإلكترونية لا تستغرق إلا يوما واحدا.