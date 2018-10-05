المركزي الروسي: انخفاض الاحتياطي الدولي الروسي في سبتمبر بنسبة 0.3%

أفاد البنك المركزي الروسي اليوم الجمعة بأن الاحتياطي الدولي الروسي بلغ اعتبارًا من الأول من أكتوبر الجاري 459.163 مليار دولار مقابل 460.615 في الأول من سبتمبر الماضي، لينخفض الاحتياطي الدولي بمبلغ 1.5 مليار دولار ما يعادل 0.3 %.



وأوردت وكالة أنباء سبوتنيك الروسية أن الاحتياطيات الدولية الروسية (الذهب والعملات الأجنبية) تمثل الأصول الأجنبية ذات السيولة لدى المصرف المركزي الروسي والحكومة الروسية.



وتتكون الاحتياطيات من الذهب النقدي -ذات حقوق السحب الخاصة- كما توضع في صندوق النقد الدولي والأموال بالعملة الأجنبية (الأصول الاحتياطية الأخرى)، ونما الاحتياطي الدولي الروسي خلال عام 2017 بنسبة 14.6 % حيث وصل في شهر يناير إلى 432.7 مليار دولار، هذا وكان الاحتياطي التاريخي قد بلغ أعلى مستوياته في أوائل أغسطس 2008 حيث بلغ 598 مليار دولار.