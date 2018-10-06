محافظة القاهرة تعلن استعدادها لاستقبال موسم الأمطار.. خطة للانتشار السريع للمعدات وفرق الطوارئ لمواجهة تجمعات المياه.. تطهير 21 ألف بالوعة وتجهيز المخرات.. وغرف عمليات لتلقي البلاغات

توزيع الشفاطات والنافوري بأماكن تجمعات مياه الأمطار بالتنسيق مع هيئة الأرصاد

حصر كامل لكافة إمكانات المحافظة لتقديم الدعم للمحافظات مجاورة

حملات توعية للمواطنين بكيفية التعامل السريع مع الطوارئ

أعلنت أجهزة محافظة القاهرة برئاسة اللواء خالد عبد الغفار المحافظ، استعدادها للتغيرات المناخية التي قد تشهدها البلاد الفترة القادمة خلال موسم الشتاء والأمطار.وشدد "عبدالعال" على ضرورة الانتشار السريع للمعدات وفرق الطوارئ والتواجد بشوارع العاصمة لمواجهة أي طارئ أو تجمع مياه في أي موقع من خلال التنسيق بين الأحياء وفروع شركة الصرف الصحى وهيئة النظافة والحماية المدنية.كما أكد المحافظ على تنفيذ خطة محكمة لتوزيع الشفاطات العملاقة والنافوري والمواتير الحديثة بالمحاور الرئيسية ومنازل ومطالع الكبارى والأنفاق والمناطق الساخنة والمرصودة مسبقاَ، وتمركزها مدعمة بفرق إنقاذ، بجانب هذه النقاط قبل هطول الأمطار بالتنسيق مع توقعات هيئة الأرصاد الجوية، بخلاف عدد الشفاطات المتوافرة بالأحياء والمتحركة بنطاق كل حى لإزالة اى تجمعات مائية بالمحاور والأنفاق ومطالع ومنازل الكبارى بما لا يؤثر على انتظام الحركة المرورية أو غلق الشوارع.وشدد المحافظ على أهمية التواصل مع غرفة العمليات المركزية بالديوان والغرف التابعة لتلك الجهات المختلفة للاستجابة السريعة لأي بلاغات أو شكاوى بأماكن تجمع وتمركز المياه يستقبلها من خلال الخط الساخن للمحافظة تليفون أرضى أو أرقام 23907147 - 23912136 الخاصين بغرفة العمليات بالمحافظة.كما أمر المحافظ مسئولى إدارة الأزمات والجهات المعنية من المديريات الخدمية بضرورة حصر كامل لكافة إمكانيات المحافظة من مستشفيات ونقاط إسعاف ومعدات الحماية المدنية ومهمات الاغاثة وإمكانات المعدات الثقيلة، استعدادا لمواجهة أي طوارئ او تقديم الدعم لمحافظات مجاورة.ولفت إلى تنفيذ خطط حملات توعية للمواطنين بجميع أماكن التجمعات ومراكز الشباب والجمعيات ودور العبادة بكيفية التعامل السريع مع الأزمات والطوارئ فى حالة وقوعها، والتعاون مع الأحياء والأجهزة الحكومية المعنية لتخطيها بسلام.وجدد المحافظ تعليماته بمواصلة تأكد اللجان المشكلة من هيئتى النظافة والصرف الصحى ورؤساء الأحياء من عملية التطهير الكاملة والمراجعة على سلامة وكفاءة بالوعات صرف مياه الأمطار المنتشرة بكافة شوارع ومناطق العاصمة والبالغ عددها أكثر من 21 ألف بالوعة أمطار، وكذلك تنفيذ أعمال تطهير مخرات السيل الأربعة المتواجدة بجنوب القاهرة بحيث تكون جاهزة دون عوائق فى حالة حدوث سيول أو سقوط الأمطار بكميات كبيرة وحل المشاكل المتعلقة بكل بالوعة تم رصدها وتذليل اى عقبات لتكون جاهزة دائما لاستقبال هطول الأمطار.وكلف اللواء إبراهيم عوض مدير غرفة العمليات المركزية والمتابعة الميدانية بالتواصل مع مسئول غرفة العمليات والأزمات بالمحافظات المجاورة لتقديم جميع المعاونة والإمكانات المتاحة في حالة حدوث أية طوارئ سيول أو أزمات قد تحدث، وكذلك التنسيق المستمر مع غرفة عمليات وزارة التنمية المحلية لمتابعة البلاغات العاجلة فى حينه، مع ضرورة ربط غرفة عمليات المحافظة بخطوط تليفونية مفتوحة مع هيئة الأرصاد الجوية وقطاع التخطيط وخرائط الأمطار بوزارة الموارد المائية بهدف متابعة نماذج التنبؤ الصادرة منهم ومعرفة حالة الطقس على مدار اليوم وإخطار كافة الأحياء بكل جديد على مدار الساعة للتحرك السريع عند الضرورة قبل وقوع أزمات.