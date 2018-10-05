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رياضة

الاتحاد الأفريقي لكرة اليد يطالب بإلغاء التوقيع الرسمي لرئيس الزمالك

الجمعة 05/أكتوبر/2018 - 06:22 م
صدى البلد
قسم الرياضة
طالب رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة اليد، منصورو أرمو، بإلغاء التوقيع الرسمي المعتمد لرئيس نادي الزمالك في مذكرة أرسلها للأمين العام تشارلز أومبوماهو.

وأرفق أرمو في المذكرة التي قدمها ضد العقوبات التي فرضها الاتحاد المصري لكرة اليد على رئيس نادي الزمالك في أعقاب تصريحاته المُسيئة التي قام بالإدلاء بها ضد رئيس الاتحاد الدولي لكرة اليد.

وأضاف في مذكرته، أنه يرى من وجهة نظره أن التصريحات التي قام رئيس الزمالك بالإدلاء بها بشكل علني في كل وسائل الإعلام تعرض احترامه للخطر. ولذلك، فإنه وبعد عدد من المناقشات مع أعضاء اللجنة التنفيذية حول هذا الأمر، يطالب بإسقاط توقيع رئيس الزمالك واعتباره كل مراسلاته باطلة ولاغية.

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