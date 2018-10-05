الخشت: إنجازات كلية الطب البيطري تخطو نحو المستقبل

أعرب الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، عن سعادته بأداء كلية الطب البيطري مشيرا إلى إنجازات الكلية التي تتحرك للتحول نحو الجيل الثالث وتخطو خطوات سريعة نحو المستقبل.



وأشار الخشت عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" إلى أن كلية الطب البيطري هي كلية داخل مدار استراتيجية الجامعة بقيادة واعية لنقيب البيطريين.



وكان الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، قد افتتح عددا من التوسعات والتجديدات بكلية الطب البيطري، مؤكدا على أهمية دور الجامعة في التنمية الوطنية وخدمة الأهداف القومية والمشروعات التنموية، وذلك من خلال الأبحاث والدراسات التي يقدمها الأساتذة والعلماء بالجامعة، مضيفًا أن جامعة القاهرة تشارك في التنمية الشاملة بأبحاث ودراسات، وذلك للنهوض بالاقتصاد القومي.