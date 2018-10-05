في عيد ميلادها.. 10 معلومات لا تعرفها عن بشرى

تحتفل الفنانة بشرى، اليوم بعيد ميلادها 37، إذ أنها من مواليد 5 أكتوبر 1976، حيث تعد واحدة من أبرز المشاركات في الحركة الفنية المصرية، ليس فقط من خلال مجال التمثيل ، ولكن لكونها من أبرز المنتجات السينمائيات فى الآونة الأخيرة، وفي السطور التالية نرصد أبرز المعلومات عنها.



1- اسمها بالكامل بشرى أحمد عبد الله رزة.



2- قضت السنوات العشر الأولى من عمرها فى انجلترا .



3- والدها واحد من أبرز الناشطين السياسيين، وهو بالأصل أستاذ علوم سياسية.



4- دخلت المجال الفني عن طريق عملها كمذيعة.



5- كانت مشاركتها الفنية الأولى عام 2002 من خلال مسلسل "شباب أون لاين".



6- لها تجارب في مجال الغناء حيث أصدرت بعض الألبومات وجمعها دويتو شهير مع محمود العسيلى حمل اسم "تبات ونبات".



7- أنتجت عددا من الأفلام، كما عملت كمنتج فني في إحدى الشركات الإنتاجية المعروفة.



8- تزوجت مرة واحدة فقط وأسفرت تلك الزيجة عن إنجابها طفلين، قبل أن يحدث الانفصال .



9- عملت كمنتج فني سبب لها بعض المشكلات مع بعض الفنانين مثل عمرو واكد.



10 - تعمل كمدير للعمليات في مهرجان الجونة السينمائي.