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فن

في عيد ميلادها.. 10 معلومات لا تعرفها عن بشرى

الجمعة 05/أكتوبر/2018 - 06:11 م
صدى البلد
أحمد البهى
تحتفل الفنانة بشرى، اليوم بعيد ميلادها 37، إذ أنها من مواليد 5 أكتوبر 1976، حيث تعد واحدة من أبرز المشاركات في الحركة الفنية المصرية، ليس فقط من خلال مجال التمثيل ، ولكن لكونها من أبرز المنتجات السينمائيات فى الآونة الأخيرة، وفي السطور التالية نرصد أبرز المعلومات عنها.

1- اسمها بالكامل بشرى أحمد عبد الله رزة.

2- قضت السنوات العشر الأولى من عمرها فى انجلترا .

3- والدها واحد من أبرز الناشطين السياسيين، وهو بالأصل أستاذ علوم سياسية.

4- دخلت المجال الفني عن طريق عملها كمذيعة.

5- كانت مشاركتها الفنية الأولى عام 2002 من خلال مسلسل "شباب أون لاين".

6- لها تجارب في مجال الغناء حيث أصدرت بعض الألبومات وجمعها دويتو شهير مع محمود العسيلى حمل اسم "تبات ونبات".

7- أنتجت عددا من الأفلام، كما عملت كمنتج فني في إحدى الشركات الإنتاجية المعروفة.

8- تزوجت مرة واحدة فقط وأسفرت تلك الزيجة عن إنجابها طفلين، قبل أن يحدث الانفصال .

9- عملت كمنتج فني سبب لها بعض المشكلات مع بعض الفنانين مثل عمرو واكد.

10 - تعمل كمدير للعمليات في مهرجان الجونة السينمائي.

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