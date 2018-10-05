جولة لوزيري السياحة والآثار لعدد من المواقع في واحة سيوة

في ثاني جولاتهما المشتركة لتفقد الأماكن الأثرية والسياحية بمختلف المحافظات للوقوف على الخدمات بها وبحث سبل رفع كفاءتها، قامت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة والدكتور خالد العناني وزير الآثار اليوم بزيارة الأماكن الأثرية بواحة سيوة بمحافظة مطروح.



رافقهما خلال الجولة اللواء مجدي الغربلي محافظ مطروح و14سفيرا من سفراء الدولة الأجنبية بمصر ومنهم سفراء الاتحاد الأوروبي، والمملكة الأردنية، وبلجيكا، والأرجنتين، وايطاليا، واليونان، وسنغافورة، وفرنسا، وسويسرا، وفنلندا، والمكسيك، وكوريا الجنوبية، وعدد من مشايخ وعواقل واحة سيوة وعدد من أعضاء مجلس النواب والمسؤولين التنفيذيين لمحافظة مطروح.



قام الوزيران خلال الجولة بتفقد عدد من المناطق الآثرية منها مدينة شالي التاريخية (واحة الغروب) للوقوف على بدء أعمال مشروع تطوير المدينة، وتفقدا المسجد العتيق ومعبد آمون وجبل الموتى بواحة سيوة، وشاركت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة الدكتور خالد العناني وزير الآثار في افتتاح مسجد "تطندي" بعد ترميمه.



وقالت الدكتورة رانيا المشاط إن واحة سيوة واحدة من أشهر وأجمل الأماكن السياحية الطبيعية فى مصر، وأن الوزارة ستقوم خلال الفترة المقبلة بالترويج لسيوة وذلك خلال حملتها الترويجية الجديدة والتي تتضمن الترويج لكل منطقة سياحية على حدى، وخلق علامة سياحية مميزة لها لجذب السائحين من أنحاء العالم إليها، حيث تتميز سيوة بطبيعتها الخلابة ورمالها الغنية بعناصر طبيعية وعيونها الكبريتية التي يقصدها السائحون بغرض الاستشفاء، بالإضافة إلى الأماكن الأثرية الكثيرة الموجودة بها.



وخلال الجولة رحب وزير الآثار بالجميع، خاصة السفراء الذين يحرصون دائما علي حضور الفعاليات الأثرية، مشيرا إلى أن الآثار هي القوة الناعمة التي تتفرد بها مصر، وقال أنه يحرص أن يكون السفراء ووكالات الأنباء العالمية متواجدة في مقدمة الأحداث الآثرية الهامة كي تساهم الآثار في عودة السياحة إلي مصر.



يأتى هذا فى إطار خطة التعاون التى تم وضعها بين وزارتى السياحة والآثار فى يوليو الماضى للنهوض بالسياحة الثقافية والتي تعد أحد أهم أنواع الجذب السياحي في مصر، حيث يتم عقد لقاءات دورية بين الجانبين للتنسيق والتعاون في هذا الشأن.



قام الوزيران بالإطلاع على خطة تطوير منطقة سيوة وتحسين البنية التحتية بها بالتنسيق مع الجهات التنفيذية بالمحافظة، كما استمعا خلال الزيارة إلى آراء واقتراحات العاملين بواحة سيوة.



واطلع الدكتور خالد العناني السفراء علي أجندة الاحتفاليات التي تنظمها وزارة الآثار في الفترة المقبلة منها الاحتفال بظاهرة تعامد الشمس داخل قدس الأقداس بمعبد أبو سمبل في ٢١ أكتوبر الجاري، والتي تواكب مرور ٥٠ عام علي مشروع إنقاذ معابد أبو سمبل وتنظمها الوزارة مع احد الشركات الخاصة، بالإضافة إلي زيارة مجموعة من المواقع الأثرية بمحافظة الوادي الجديد وجولة بالمواقع الأثرية في واحة الداخلة و بعض الاكتشافات الحديثة الهامة التي ستعلن عنها الوزارة خلال الأسابيع القليلة القادمة.



وخلال الزيارة، التقت الدكتورة رانيا المشاط بالدكتور منير نعمة الله، أحد أهم خبراء البيئة والتنمية المستدامة لمناقشة التحديات التى تواجهها مدينة سيوة والاستماع منه لمطالب صناع السياحة بها، ومقترحاته من أجل تحقيق مزيد من الرواج السياحي بالمنطقة.



وخلال اللقاء، أكدت الوزيرة أهمية التركيز على إقامة حملات ترويج سياحى للتعريف بمدن المحافظة ومنتجعاتها وتعدد أنواع المنتج السياحي بها من ترفيهى وإستشفائى وفنى وثقافى، والعمل على تحسين المنتج المقدم لجذب الشرائح الأعلى من السائحين لزيارة تلك المنتجعات والتمتع بطبيعتها الساحرة.