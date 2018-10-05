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ديني

داعية يوضح أفضل الطرق لحل المشاكل.. فيديو

الجمعة 05/أكتوبر/2018 - 06:02 م
صدى البلد
محمود ضاحي
قال الدكتور محمد وهدان الداعية الإسلامي، إن أفضل الطرق لحل المشاكل، يتمثل في المسارعة لعمل الخير، والدعاء رغبة ورهبة، رغبة فيما عند الله، ورهبة منه- تعالى-، مضيفا": “لو أن قوما عبدوا الله رهبة؛ فتلك عبادة العبيد، وآخرون عبدوه رغبة؛ فتلك عبادة التجار، وآخرون عبدوه محبة وشكرا؛ فتلك عبادة الأحرار الأخيار".

وأضاف " وهدان" خلال لقائه على فضائية" الناس" أن أفضل مضاد حيوي للمشاكل، هو أن يرفع الإنسان يديه لله، ويدعوه بخشوع طالبا حلا لمشاكله، قال- تعالى-: "وكانوا لنا خاشعين"، مشيرا إلى أن الأدعية أفضل الحلول لفك الكروب.

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