داعية يوضح أفضل الطرق لحل المشاكل.. فيديو

قال الدكتور محمد وهدان الداعية الإسلامي، إن أفضل الطرق لحل المشاكل، يتمثل في المسارعة لعمل الخير، والدعاء رغبة ورهبة، رغبة فيما عند الله، ورهبة منه- تعالى-، مضيفا": “لو أن قوما عبدوا الله رهبة؛ فتلك عبادة العبيد، وآخرون عبدوه رغبة؛ فتلك عبادة التجار، وآخرون عبدوه محبة وشكرا؛ فتلك عبادة الأحرار الأخيار".



وأضاف " وهدان" خلال لقائه على فضائية" الناس" أن أفضل مضاد حيوي للمشاكل، هو أن يرفع الإنسان يديه لله، ويدعوه بخشوع طالبا حلا لمشاكله، قال- تعالى-: "وكانوا لنا خاشعين"، مشيرا إلى أن الأدعية أفضل الحلول لفك الكروب.

