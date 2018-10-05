هدم قصر الداعية الراقص عدنان اوكتار في تركيا.. صور

قامت السلطات التركية بهدم المباني المخالفة في قصر الداعية المدعي عدنان اوكتار المثير للجدل والذي يقع بالقرب من مضيق البوسفور.



وقالت صحيفة حرييت التركية، إن عدنان اوكتار تم اعتقاله منذ أشهر وعدد من الأشخاص الموالين له في عملية كبيرة حيث ذاع صيته خلال الأشهر الأخيرة وقيامه بالترويج لبرنامجه باجتذاب نساء وعارضات.



وقالت الصحيفة إن أوكتار الذي يظهر إنه كان يغطي على نشاطه بالاتجار في كل الأنواع غير المشروعة من التجارة، يتكون قصره من 23 مبنى.



وأضافت الصحيفة، أن مجلس بلدية مدينة اسطنبول قرر هدم المباني المخالفة في القصر.



وعند معاينة القصر، تم العثور على الكثير من الثياب والأحذية ذات الماركات العالمية الفاخرة والتي بها تم ملء شاحنة وأخرى وضع فيها الأثاث.



ومازالت التحقيقات مع اوكتار وأتباعه مستمرة، وكانت عائشة بارس المعروفة باسم "القطة المدللة" للداعية الراقص عدنان كشفت تفاصيل الأنشطة المريبة وعلاقته المشبوهة بالنساء.